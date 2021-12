Schwetzinger Goldschmied Carsten Kissner gewinnt Preis

Goldschmied Carsten Kissner vom gleichnamigen Schmuckatelier in der Carl-Theodor-Straße in Schwetzingen hat den ersten Preis des 51. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis Idar-Oberstein gewonnen. Thema des Wettbewerbs war: „into the light“ (ins Licht).

Es waren sowohl die Edelsteingestaltung als auch die Gestaltung eines Schmuckstücks aus Edelmetall und Edelsteinen erlaubt – heißt: ungefasste Edelsteine und der Edelstein im Schmuckstück (hier durften nur Edelmetalle verwendet werden) konnten genauso eingereicht werden werden wie Edelsteinobjekte und -skulpturen. Die Verwendung von Synthesen war nicht erlaubt und Perlen nur in Verbindung mit Edelsteinen.

2 Bilder Noch sind die Knospen des Armbandes geschlossen . . . © Goldschmied Carsten Kissner

Für Carsten Kissner ist es bereits die vierte Auszeichnung. Den Anfang machte er 2004 mit dem ersten Preis Nachwuchswettbewerb Deutscher Schmuck- und Edelsteinpreis Idar-Oberstein, Thema „Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?“. Darauf folgte 2008 eine Belobigung Deutscher Schmuck- und Edelsteinpreis Idar-Oberstein, Thema „Spuren“. 2018 gab es wieder den ersten Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis in Idar-Oberstein zum Thema „different faces“ und nun die neuerliche Auszeichnung für seinen Armschmuck.

Nach Auffassung der Jury handelt es sich bei diesem handwerklich perfekten Armschmuck um die beste Arbeit des diesjährigen Hauptwettbewerbes. „Licht ist“, so Preisträger Carsten Kissner, „in der Natur das Signal, Schönes hervorzubringen. Wenn die ersten Sonnenstrahlen am frühen Morgen auf Knospen und Blüten fallen, erwachen sie zum Leben. Sie öffnen ihre Kelche und recken ihre Knospen zum Licht. Mit meinem Armschmuck geschieht genau dies. Sobald das Stück aus der dunklen Schachtel ans Licht geholt und um das Handgelenk gelegt wird, öffnen sich die Kelche aus silbernen Knospen. Was bisher im Inneren verborgen war, zeigt sich nun in voller Pracht: Sechs goldene Blüten recken sich mit farblich nuancierten Edelsteinen – into the light.“

„Ungeahnte Brillanz“

Juror René Conradt zeigte sich begeistert: „Dieses Stück hat es in sich, es wirkt auf den ersten Blick eher schlicht, das Thema genau getroffen, handwerklich perfekt mit einer sehr sauber funktionierenden Mechanik, was ich zunächst so nicht vermutete. Wenn es getragen wird, öffnen sich die unscheinbaren Silberknospen und überraschen den Betrachter mit dem Farbenspiel der zuvor unsichtbaren und in der Dunkelheit schlummernden Farbedelsteine, was dem Stück eine ungeahnte Brillanz verleiht.“ Die Jury entschied mit großer Stimmenmehrheit über den Sieger.

Die preisgekrönten Arbeiten sind übrigens derzeit bis 14. Januar als „Objekt des Monats“ im Deutschen Edelsteinmuseum, Hauptstraße 118 in Idar-Oberstein zu sehen. Alle zum 51. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreis und zum 32. Deutschen Nachwuchswettbewerb für Edelstein- und Schmuckgestaltung eingereichten Arbeiten werden voraussichtlich am Sonntag, 23. Januar, im Gebäude der IHK (Untergeschoss), Hauptstraße 161, 55743 Idar-Oberstein, ausgestellt.

Kontakt: Schmuckatelier Carsten Kissner, Carl-Theodor-Straße 8 D, 68723 Schwetzingen, Telefon 06202/ 9 70 65 18, www.carstenkissner.de