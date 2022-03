Schwetzinger Grüne waren am Weltfrauentag präsent

Die Schwetzinger Grünen waren am Weltfrauentag mit einem Informationsstand auf den Kleinen Planken in Schwetzingen präsent – „und zwar nachmittags, damit auch Berufstätige angesprochen werden konnten“, verdeutlicht Sprecherin Karina Schneider in einer Pressemitteilung.

Eigentlich war geplant, Themen wie Lohngleichheit („Gender Pay Gap“) und Belastung von Frauen in der Pandemie in den Mittelpunkt zu stellen – doch der brutale Krieg gegen die Ukraine ließ es kaum zu, über anderes zu reden. So hielten die Grünen Frauen eine Liste von verschiedenen Spendenkonten für die Ukraine bereit und haben im Ortsverband einen Spendenaufruf für Frauen und Mädchen in der Ukraine bei der Organisation UN-Women der Vereinten Nationen gestartet. Viele der Gespräche am Stand drehten sich dann auch um die Sorge für die Menschen, die jetzt auf der Flucht sind und alles zurücklassen mussten.

Gelbe Narzissen und blaue Vergissmeinnicht wurden als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine verschenkt und Infomaterial zum Thema Gleichberechtigung in Deutschland wurde verteilt. Denn tatsächliche Gleichberechtigung ist auch nach über 100 Jahren Weltfrauentag noch nicht in unserer Gesellschaft etabliert. Davon zeugen in Deutschland nicht nur 18 Prozent Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen und die erst jetzt aufgenommene Arbeit an der verlässlichen Finanzierung von Frauenhäusern, sondern auch das Ehegattensplitting mit den Steuerklassen 3 und 5, das meist Frauen benachteiligt und das große Problem der Altersarmut von Frauen verschärft. Hinzu kommt die schwierige Situation von Alleinerziehenden, die emotional, organisatorisch und finanziell extrem belastet sind. Hier ist neben der Gleichberechtigung auch Entlastung und Fürsorge eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Zudem zeigen aktuelle Untersuchungen, dass in der Corona-Zeit Frauen besonders belastet sind und häufig ihre Arbeitszeiten im Beruf reduziert haben, um den zusätzlichen Aufgaben in Familie und Pflege von Angehörigen nachzukommen. Doch mit der Rückkehr zu traditionellen Rollenbildern sinken Gehalt und Karrierechancen.

Ein paar Lichtblicke

Einen großen Erfolg für alle Frauen sieht Stadträtin Kathrin Vobis-Mink in der Aufhebung des Paragrafen 219a, die diese Woche im Bundeskabinett auf den Weg gebracht wurde und jetzt noch von Bundestag und Bundesrat beraten wird. „Ärztinnen und Ärzte dürfen dann endlich über die Möglichkeiten von Schwangerschaftsabbrüchen informieren“, erläuterte Vobis-Mink, die auch Vertreterin der Grünen in der Landesarbeitsgemeinschaft Frauenpolitik ist, am Infostand. „Bislang machten sich Mediziner strafbar, wenn sie auf ihrer Internetseite darauf hinwiesen, dass in ihrer Praxis Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Frauen mussten sich die Adressen unter der Hand besorgen. Das wird sich jetzt ändern.“ Profitieren werden Frauen ebenso vom neuen Mindestlohn und der Kindergrundsicherung, beides Forderungen auch der Grünen, die gemeinsam mit SPD und FDP im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurden. zg