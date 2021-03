Schwetzingen. Das Stadtmarketing Schwetzingen läutet gemeinsam mit den Händlern vor Ort den Frühling ein. An diesem Samstag, 13. März 2021, haben viele Geschäfte von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Sie bieten Shoppingfreudigen nicht nur die neusten Kollektionen an, sondern auch tolle Schnäppchen. In den Geschäften ist der Einlass aufgrund der Corona-Verordnung beschränkt, es gilt Masken-, Abstands- und Desinfektionspflicht. Die Partner des Stadtmarketings verteilen zudem Blumen, solange der Vorrat reicht. Auch der Schlossgarten Schwetzingen hat wieder geöffnet für Dauerkartenbesitzer. Diese müssen sich jedoch für einen Besuch am Wochenende nicht nur registrieren, sondern auch ein Zeitfenster buchen. Mehrere Infos dazu gibt es hier.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren