Schwetzinger Höfe: Brücke über Bahngleise wird kommen

Jetzt ist es entschieden: Die Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Bahngleise in Höhe des Neubaugebiets „Schwetzinger Höfe“ wird kommen. Das entschied der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwochabend mit deutlicher Mehrheit. Baubeginn könnte – je nach Verlauf der nun beginnenden Planungsverfahren – im Sommer 2025 sein. Nach derzeitigem Stand kostet das Bauwerk nahezu 11,6

...