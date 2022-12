Schwetzinger Hunger

Om Sunndag hod’s misch doch gejugd, hab misch uff moin Drohtesel gsedzd un bin ins Schdedl geradeld. Schließlisch wollt isch jo a uff dä Woihnachdsmargd, um vielleischd mid ähm oda dem onnarä ä Schwedzl zu halde, in Gliehwoi schlugge un a ebbes Guds esse. Was war do fa in Bedrieb! Laid was Laid, un die hawe alminonna Hunga ghabd.

Awa a so viel Schlonge hab isch noch näd ämol im Heidelberger Zoo gsehe. Ob beim Schwoinebrode-Wegg oda beim Rindabrode-Wegg, die Kadoffelpuffa ware schun all, awa riese Brodwerschd hawese gebruzeld, Waffle, Kisch oda Bleddadaig, Sießes un Saueres un was wes donn isch, wases do noch alles fa zwische die Kieme zu kaafe gewe hod. Awa a die vaschdegeld Kinneraidschul hod Bedrieb khad. A jeda hod gschmadzd un gschlugd, glei noch dem negschde Essens-schdond gegugd. Brodworschd hie, de Zaschda her. „Da Negschde bidde“ riefds hinnerm Drese, jeda mähnd, er wer als erschda dro gewese.

Isch nix wie ford, bis isch misch donn zum Schloss durchgekämpfd ghabd hab, warisch so waglisch uff dä Bäh, dass misch moin Schdogge kaum noch ghalde hod. In da Schlosskabell wolld isch noch ä paar Pils midnämme, awa die ware jo all uff Babedeggl gemold. Also schnell zu moim E-Baig un häm in die warm Schdub. Awa zufriede un ä bisl gligglisch war isch donn doch, wie isch gsehe hab, dass zumindeschd die Laid doch endlisch ämol satt worre sinn. Doch s’gibd hald imma noch gonz viel Laid, die Hunga hawe un sisch näd fa 6 Euro in belegde Wegg kaafe känne. Moi Gewisse hawisch dodamid ebbes beruhischd, indem isch beim Loinsglub ä Los gekaafd hab, des hoffendlisch de arme Laid zugud kummd.

Jedz awa noch ä Frog, wo waren donn die Schwetzinga Laid allminonna?