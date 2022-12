Schwetzinger Kindergarten „Spatzennest“ spendet an Tierschützer

Schwetzinger. Groß war die Freude als acht Kinder und drei Betreuerinnen des Kindergartens „Spatzennest“ beim Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung in der Zähringerstraße 19 in Schwetzingen vorbeischauten. Und die Kinder hatten eine schöne Überraschung dabei. Bei ihrem Weihnachtsfeier-Weihnachtsmarkt verkauften sie Selbstgebasteltes und selbst hergestellten Leckereien. Den Erlös – angereichert mit großzügigen Spenden der Eltern sowie durch den Kindergarten aufgerundet – übergaben die stolzen Kleinen in einer weihnachtlich geschmückten Holzschachtel und einer Sammeldose den Tierschützern: 450 Euro.

Nach einer kleinen Stärkung und einem Gummitierchen als „Nachtisch“ besuchten die Kinder – begleitet von den Betreuerinnen Beatrice Kurz, Jana Anders und Sabrina Brümmer – die Katzen in der Auffangstation. Jeder wusste etwas vom eigenen Haustier zu erzählen und so verging der Rundgang recht schnell. Danach machten sich die Mädchen und Jungen sowie die Betreuerinnen wieder auf den Weg zurück ins Spatzennest, wo das Mittagsessen bereits wartete. „Eine schöne Geste des Kindergartens, über die sich die Tierschützer sehr gefreut haben“, schreibt Barbara Schwalbe in der Pressemitteilung. tsv