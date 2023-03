Schwetzinger Kirchenchor: Engagement fürs Singen sorgt für Zeitvermehrung

Schwetzingen. Nach dreijähriger Corona-bedingter Unterbrechung konnte nun wieder eine Jahreshauptversammlung des katholischen Kirchenchors St. Pankratius Schwetzingen stattfinden. Traditionell begann der Abend mit einem Gottesdienst, den die Sängerinnen und Sänger mit der „Messe brève no.7 in C“ von Charles Gounod musikalisch mitgestalteten.

Die von Pfarrer Uwe Lüttinger zelebrierte Messfeier stand insbesondere im Gedenken an die in den vergangenen drei Jahren verstorbenen Mitglieder des Chors.

Der Vorstand Vorstandsvorsitz: Sigrid Oehl, Bernhard Fellmann. Kassenwart: Georg Friedrich Abel, Kassenprüfer: Friedrich Münch, Ute Mühl. Schriftführerin: Ingrid Deutsch, Pressewartin: Marion Scholten, Notenwart: Christine Fellmann, Vertretungen: Ingrid Deutsch, Sigrid Oehl. Organisation: Bernhard Fellmann, Maria Wiest, Gabriele Martus und Sigrid Oehl. zg

Zu Beginn des anschließenden Treffens im Josefshaus standen die Berichte der Vorsitzenden, der Schriftführerin und des Kassenwarts auf der Tagesordnung. Corchefin Sigrid Oehl dankte allen Mitgliedern für deren Einsatz in den drei schwierigen Jahren. Sie drückte auch dem Vorstand gegenüber ihre besondere Wertschätzung für den Besuchsdienst aus. Danach folgte eine Zusammenfassung aller den Kirchenchor betreffenden Ereignisse durch Ingrid Deutsch sowie die Präsentation des Kassenberichts durch Georg Friedrich Abel.

Vorstandsteam tritt wieder an

Die folgenden Tagesordnungspunkte moderierte der Präses Uwe Lüttinger. Zunächst wurde die Entlastung des Vorstands einstimmig angenommen. Bei den anschließenden Neuwahlen traten alle Verantwortlichen erneut an. Der Vorschlag, dieses Team en bloc wiederzuwählen, wurde ohne Gegenstimmen angenommen.

In seiner danach folgenden Ansprache dankte der Präses dem wiedergewählten Vorstand für die Bereitschaft, in diesem Bereich für weitere zwei Jahre eine ehrenamtliche Verantwortung zu übernehmen. Von seinem Lieblingsautor, dem Würzburger Domvikar Paul Weismantel, den er auch regelmäßig in seinen „Mittwochsimpulsen“ zitiert, las er das Gedicht „Wunder der Zeit“ vor. Die dort angesprochene wunderbare Zeitvermehrung übertrug er auf die Chorgemeinschaft. Er dankte allen dafür, dass jeder Einzelne sich die Zeit nehme und Engagement zeige, was schließlich auch zu einer Vermehrung der Zeit führe.

Professor Dr. Stefan Zöllner-Dressler machte anschließend einen Ausflug in die Soziologie. Er nannte die Musik einen „fait social“. Als gemeinsames Erlebnis sei der Chor auch in Corona-Zeiten weiter lebendig gewesen, indem man die Proben regelmäßig im Internet über Zoom durchgeführt habe. Er dankte allen für das in diesem Zusammenhang gezeigte Engagement.

Zum Schluss bat die Vorstandsvorsitzende Sigrid Oehl mit Blick auf den Auftritt des Chors bei der Ostermesse noch um Spenden, um auch bei zukünftigen Hochfesten im Kirchenjahr die Gottesdienste in großer Besetzung, das heiße zusätzlich mit Orchesterbegleitung und ausgewählten Solisten, musikalisch mitgestalten zu können.