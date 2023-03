Schwetzinger Klavierstudio Worm-Sawosskaja: Preisträger geben Konzert

Schwetzingen. Ein Konzert mit Ehrung gibt es am Samstag, 18. März, um 19 Uhr im Palais Hirsch am Schlossplatz. Das Schwetzinger Klavierstudio Worm-Sawosskaja ehrt dabei Preisträgerinnen und Preisträger aus dem Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. Auch diesmal gab es laut Pressemitteilung nur erste Preise.

Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen sieben und 13 Jahren, mehrere davon sind erfolgreiche Preisträger bei zahlreichen Klavierwettbewerben, präsentieren dann beim Konzert dem Publikum ein anspruchsvolles Programm mit Klavierwerken von Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt und Debussy sowie eigene Kompositionen.

Das Schwetzinger Klavierstudio Worm-Sawosskaja für begabte Kinder und Jugendliche ist nach eigenen Angaben die bundesweit erste private Einrichtung für Förderung des jungen pianistischen Nachwuchses. Hier werden musisch begabte Kinder und Jugendliche nach dem Konzept und Methoden der russischen Klavierschule von Konzertpianisten und Klavierpädagogen unterrichtet und gefördert.

Mehrere Absolventen des Klavierstudios studieren bereits an Hochschulen für Musik und einige sind inzwischen als Lehrbeauftragte an Hochschulen für Musik, an Musikschulen und an Schulen tätig. Tickets kosten 20 Euro, für Kinder, Jugendliche und Studenten 10 Euro, Flüchtlinge und Inhaber des Kulturpasses haben freien Eintritt.