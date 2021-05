Schwetzinger Kochbuch: Rezepte von 1915 erleben ein Revival

Auch in schwierigen Zeiten wird immer gerne und gut gegessen. 1915 besuchte Magdalena Ziegler aus Plankstadt die Obst- und Gartenbauschule in der Schwetzinger Schlossgartenorangerie und erlernte dort auch das Kochen. Zusammen mit ihrer Schwester Anna schrieb sie handschriftlich in Sütterlin 235 Rezepte auf. Das Rezeptebuch wurde in Plankstadt über 100 Jahre geschätzt und auch rege gebraucht. Es gehört heute Walter Ott. Mit Wolfgang Schröck-Schmidt und dessen Verlag wird es nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. „Das Schwetzinger Kochbuch von 1915“ enthält neben Rezepten schöne Bilder von historischen Küchen und Gerätschaften aus den Museen in Reilingen und Plankstadt. Es ist ein Stück Kurpfälzer Zeitgeschichte für alle Sinne und ab sofort auch im SZ-Kundenforum erhältlich.

Zu den wichtigen Kindheitserinnerungen gehört der Geruch und Geschmack von Essen auf der sonntäglichen Tafel. Einmal war es das lange Warten bis der Braten aufgeschnitten, das Huhn drangiert oder die Torte endlich angeschnitten wurde. Anstelle von Tomaten oder Paprika waren Sellerie, Bohnen oder Gelberüben angesagt, oft in deftiger Hausmannsküche. Der Nachtisch wurde mit Äpfeln, Nüssen, Himbeeren saisonal zubereitet. Nicht die heutige italienische Küche stand im Vordergrund, vielmehr die Französische Haut Cuisine, die ja auch geografisch und geschichtlich viel näher lag.

Für mich ist das Schwetzinger Kochbuch eine Reise in die Vergangenheit meiner Jugend in den 1960er Jahren, in die Küche und in die „Gute Stube“ meiner Großmutter. Tatsächlich bildet sich Geschichte auch in der Zubereitung beim täglichen Essen ab. Einmal ist es die Auswahl, das, was der eigene Garten hergibt, oder das, was auf dem Markt angeboten wurde. Dann spielen die gesellschaftlichen Umstände eine große Rolle.

1915, als die Rezepte aufgeschrieben wurden, tobte bereits der Erste Weltkrieg. Mit wenigen Mitteln wie mit der Mehlsuppe oder den Hafer-klößen konnte man die Familie nahrhaft satt bekommen. Aber auch die Kultur im Zelebrieren der sonntäglichen Tafel in der guten Stube, der Stolz der aufgefahrenen Cremetorten bei einer Feierlichkeit waren über Jahrhunderte prägend für Generationen. So ist das Essen ein Stück Regionalität und ein Stück Heimatgefühl, gerade auch dann, wenn man nach Langem wieder einmal zu seinen Ursprüngen zurückkommt.

Hausmannskost à la Haut Cusine

Tomaten, Paprika, Zucchini und alles, was unsere Gemüsepalette heute ausmacht, kommt nicht in dem Kochbuch der Geschwister Ziegler vor. Es ist vielmehr die deftige Hausmannsküche, die sich mehr an der französischen Küche orientierte: Ordentlich mit Butter oder Ochsenmark wurde im „Pichelsteiner Fleisch“ Rind-, Kalb-, und Schweinefleisch mit Gemüsewürfel von Sellerie, Karotten und Kartoffeln geschichtet und dann mit Fleischbrühe langsam aufgekocht. Viele der Rezepte erinnern mich an die Zeit meiner Urgroßmutter. Da gab es nur an Feiertagen selbst geschlachtete Hühner, die mit einer Füllung – im Odenwälder Dialekt „Filsel“ genannt – ausgestopft wurden. Glücklich war man, wenn man einen Schlegel bekam, der ausnahmsweise aus der Hand abgenagt werden durfte. Auch die Füllung war sensationell, die in dem Vogel zu einer festen Masse und von der Großmutter in dicke Scheiben aufgeschnitten wurde. Kaum größer als eine Erbse wurden die Innereien separat gehalten und galten als Delikatessen für die Erwachsenen. Die Füllung wird im Rezept 98 „Gebratener Hahn“ beschrieben: Nachdem der Hahn ausgenommen und gewaschen ist, wird er gut getrocknet und mit folgender Fülle gefüllt: Magen, Herz und Leber werden gut gewaschen von Haut gut befreit und gut gewiegt. Auf ein Hahn rechnet man ein Brötchen, welches gut abgerieben und in Milch eingeweicht wird, dann gut ausgedrückt. In Butter gedünstete Petersilie und Zwiebel, Salz, Pfeffer, Butter Muskatnuss, ein Ei, das Fleisch dazu geben und fein verrührt, füllt die Masse ein und näht die Öffnung gut zu. Alsdann wird er mit Salz und Pfeffer eingerieben und eine Stunde in Butter mit Zwiebeln und Gelberüben, unter Öfteren begießen, schön gelb gebraten.

Auch das Süße kommt nicht zu kurz: Die Zieglers favorisierten Pudding, so gibt es gleich acht verschiedene Varianten: Haselnuss-, Schweden-, Weck-, Schwarzbrot-, Biskuit-, Grieß-, Reis- sowie Zitronenpudding. Mein persönlicher Favorit ist die Weincreme, bei uns zu Hause Weinsoße genannt. Sie steht mit der Farbe eines Pfälzer Rieslings gelbgrün in einer Glasschale und wurde mit kleinen Flöckchen von Eischaum verziert: Eine Flasche Weißwein wird mit Zucker, ganzem Zimt, Zitronenschale, zwei Nelken eine viertel Stunde gekocht. Ist dies noch warm, gibt man 15 Gramm in warmem Wasser gelöster Gelatine daran, die Flüssigkeit wird in eine Glasschale geseiht und kalt gestellt. Will man Rotwein in die Creme, so nimmt man rote statt weiße Gelatine.

