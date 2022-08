Schwetzinger Martin Orth rüttelt das Menschsein wach

Martin Orth („K’lydoscope“) hat gerade einen neuen Song auf gängigen Portalen wie Spotify, Apple Music und Amazon veröffentlicht. Das Lied trägt den Titel „Die Leere“. Von den ersten Zeilen an hat man Gänsehaut. Bewegend und traurig packt der Schwetzinger Sänger das Schicksal von Flüchtlingskindern in die Zeilen. Grund genug, mit dem zweifachen Familienvater darüber zu reden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Martin, gab es jetzt einen konkreten Auslöser, der dich zu diesem Lied bewegt hat?

Martin Orth hat einen bewegenden Song über ein Flüchtlingskind geschrieben. © Orth

Martin Orth: Am 25. Juni spielte ich auf einer Benefizveranstaltung zugunsten der Ukraine in Brühl. Eine sehr schöne, aber traurige Sache. Da mir das Ganze, so wie vielen anderen auch, sehr zu Herzen geht, dachte ich mir, ich schreibe einen Song darüber: ein Song, der über ein flüchtendes Kind erzählt. Klar, als Papa kommen da einem ganz viele Emotionen hoch. Den Song hatte ich für alle Besucher des Events über einen QR-Code als Download für zwei Tage bereitgestellt. Nun ist er auf den gängigen Streamingportalen für alle anhörbar.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Interview Sänger Cro über sein neues Album, den Sommer und Sex Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Stadtverwaltung Eppelheims Kämmerer Hubert Büssecker geht in Pension Mehr erfahren Kurzgeschichte (mit Podcast) "MM"-Schreibwettbewerb "Erzähl mir was": "Faltvogelregen" von Vanessa Palumbo Mehr erfahren

Hast du dir eigentlich schon selbst mal Gedanken gemacht, wohin du mit deiner Familie flüchten würdest, wenn du müsstest?

Martin Orth: Das ist eine absolut harte Frage. Natürlich will das niemand und es ist grausam genug, diesen Gedanken überhaupt haben zu müssen. Aber sollte es nötig sein und eine Möglichkeit bestehen, würde ich tatsächlich versuchen, nach Kanada zu flüchten. Meine Großeltern hatten das kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs vor. Und dieser Gedanke lässt mich immer wieder innehalten. Weiter kann ich die Frage nicht beantworten, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie ich mich verhalten würde, außer meine Kinder irgendwie in Sicherheit zu bringen.

Welchen Zufluchtsort als solchen hast du in deinem Alltag?

Martin Orth: Wie soll man diese Frage beantworten? Zu sagen, dass mein Zufluchtsort mein Studio oder meine Musik im Allgemeinen sei, wäre auf hohem Niveau überheblich. Wir hier in Deutschland benötigen (noch) keinen Zufluchtsort, so „verpienst“ dürfen wir nicht sein, wenn man das Ausmaß in der Ukraine mitbekommt. Es ist beschämend und schwach, dass sich der Mensch Zeit seiner Existenz nicht ändern konnte. Man könnte sagen, der Mensch ist vom Menschsein langsam aber sicher gesättigt. Was mir persönlich also als einziger Zufluchtsort bleibt, ist meine Familie. Mit meiner Frau rede ich über meine Bedenken und mit meinen Kinder verlasse ist so oft es geht die Realität. Und das tut gut.

Kannst du verstehen, warum sich Länder und Menschen wehren, anderen Zuflucht zu gewähren?

Martin Orth: Nein!

Wenn du etwas bewirken könntest mit deinen Songs oder auch selbst als Person: Was würdest du dann in Bezug auf Flüchtlinge am ehesten bewirken wollen?

Martin Orth: Dass es keinen Grund zur Flucht gibt, somit auch keine Flüchtlinge. Es gibt einen wundervollen, witzigen und herzlichen Kinderanimationsfilm „Trolls World Tour“. In diesem geht’s um die winzigen Trolle und ihre verschiedenen Stämme, die alle eine andere Richtung an Musik verkörpern. Und da jeder seine Musik am besten findet, zerstreiten sich die Stämme und isolieren sich voneinander. Bis die Heldin des Films bemerkt, dass es an der Anzahl der verschiedenen Musikstilen respektive Völker liegt, dass die Welt einzigartig und ein Ort voller Wunder und Gemeinsamkeiten ist. Und jetzt übertragen wir das in die Realität – es könnte so einfach sein.