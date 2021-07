Schwetzinger Modegeschäft „Atrium“ schließt

„Es ist sehr schade, aber es ist uns leider nicht gelungen, eine Nachfolge zu finden“, sagt Dieter Spengemann unserer Zeitung. Das beliebte Modegeschäft seiner verstorbenen Frau Christiane in der Friedrichstraße 34 in Schwetzingen muss demnach bald geschlossen werden. Bis dahin läuft ein Totalräumungsverkauf mit Rabatten bis 70 Prozent auf alle Kleidungsstücke. Das „Atrium“ war ja für hochwertige Mode bekannt – da dürfte sich also manch ein Schnäppchen machen lassen.

„Ich habe Engel um mich herum“, hatte Christiane Spengemann noch ein Jahr vor ihrem Tod bei ihrer Frühjahrsmodenschau direkt vor dem Lockdown gesagt. Damit meinte sie ihre Models – Frauen, die auch ihre Kundinnen sind, und bei den Modeschauen immer ganz unkonventionell Appetit auf die neuen Outfits machten. Christiane Spengemann ist selbst zum Engel geworden. Sie fehlt ihrer Familie und ihren Freunden sehr, war immer ein wichtiger Teil der Schwetzinger Modefachgeschäfte, auch weil hier das Thema typindividuelle Beratung sehr ernst genommen wurde.

Eigentlich war der Plan, die „Atrium Mode-Galerie“ im Sinne von Christiane Spengemann weiterzuführen, am Ende ist das aber leider nicht gelungen, so dass jetzt nur noch die Schließung bleibt. Mit dem „Atrium“ geht ein typisches Stück Schwetzingen verloren. jüg

Der Räumungsverkauf läuft ab sofort. Geöffnet ist Dienstag und Donnerstag von 13 bis 18 und am Samstag von 10 bis 13 Uhr.