Schwetzinger Musikschule plant vier Platzkonzerte

Die Musikschule Schwetzingen veranstaltet seit fast 30 Jahren ihr jährliches Parkfest im Schlossgarten. Nun muss wegen der Corona-Krise das Parkfest zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden: „Es wäre das 29. Parkfest gewesen. Aber es kann leider nicht stattfinden. Wir bedauern das sehr“, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Ersatz werden vier Platzkonzerte stattfinden.

Das Parkfest ist normalerweise ein fester Termin im Schwetzinger Jahresablauf: Rund 1000 Kinder und Jugendliche musizieren auf unterschiedlichen Bühnen, die über den gesamten Schlossgarten verteilt sind. Doch in diesem Jahr konnten die Kinder zum größten Teil nur online unterrichtet werden. Auch Gruppen durften sich nur per Videokonferenz treffen. Erst mit den neuesten Lockerungen wurde es möglich, dass sich beispielsweise das Sinfonieorchester mit rund 50 Teilnehmern in Registerproben bis zu 20 Musikern das erste Mal wieder live treffen und proben konnte. Diese kurze gemeinsame Vorbereitung reicht nicht für ein Vorspiel in der Öffentlichkeit.

Verordnungen nicht umsetzbar

Dazu kommen die neuen Verordnungen: Im Schlossgarten ist nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern zugelassen. Die Kinder und Jugendlichen würden als Besucher gezählt. In der Folge könnte es passieren, dass die Eltern der musizierenden Kinder eventuell nicht in den Schlossgarten eingelassen würden - weil vielleicht die Höchstgrenze der Besucherzahl erreicht wäre. So etwas möchte Musikschulleiter Roland Merkel nicht. Dazu kommen die Probleme, in dem Garten die Corona-Regeln zu kontrollieren. Eine Gastronomie wäre nicht möglich. Bei Regen gäbe es keine Ersatz-Location.

Die ersten beiden Platzkonzerte, bei denen Schülerinnen und Schüler vor Publikum musizieren werden, finden am Samstag, 26. Juni, von 11 bis 12.30 Uhr auf dem Schlossplatz vor dem Palais Hirsch, am Sonntag, 27. Juni, von 11 bis 12.30 Uhr im Hof der Musikschule vor dem Franz-Danzi-Saal statt.

Es folgen die Termine am Samstag, 3. Juli, von 11 bis 12.30 Uhr vor dem Palais Hirsch und am Sonntag, 4. Juli, von 11 bis 12.30 Uhr im Hof der Musikschule. zg

