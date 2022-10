Schwetzinger Paar bei Sat.1-Sendung „Mein Mann kann“

Schwetzingen. Eiskugeln stapeln bis der Turm vor einem zusammenbricht (oder im Optimalfall eben nicht), Dialekte erkennen oder so viel Text von einem Song auswendig aufsagen wie möglich: Was nach harmlosen Partyspielchen klingt, kann schnell zum kritischen Ehestreit führen: Bei der Sat.1-Sendung „Mein Mann kann“ treten von Montag bis Freitag drei Paare gegeneinander an: Die Männer müssen Aufgaben wie die oben genannten erfüllen, die Frauen schätzen vorher, wie gut ihre Gatten sich anstellen.

Timja und Shkodran aus Schwetzingen haben sich dazu entschieden, an dieser Gameshow teilzunehmen. An diesem Donnerstag tritt das Ehepaar gegen zwei weitere Pärchen an, um zu versuchen, das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro zu gewinnen und sich im Anschluss „Powerpaar“ nennen zu dürfen.

Zeigen, was der Gatte drauf hat

Die Teilnehmer Timja – 38 Jahre alt – und Shkodran – 34 Jahre alt – leben seit mittlerweile zehn Jahren in Schwetzingen und sind Eltern von zwei Töchtern. Kennengelernt haben sich die beiden im Kosovo und sind inzwischen seit zwölf Jahren verheiratet. „Ich wollte der Welt zeigen, wie toll mein Mann ist“, erläutert Timja den Grund für die Teilnahme. Ihr Mann sei ein Multitalent, traue sich selbst einige Dinge allerdings nicht zu und sollte merken, was er alles draufhabe.

Timja wettet darauf, wie gut sich ihr Mann anstellen wird. © Feldhagen

Der bereits dritte Fernsehauftritt der beiden habe sie im Studio komplett abschalten lassen, denn beide stünden gerne vor der Kamera. „Mein Mann kann“ habe dem Paar sehr viel Spaß gemacht, da vor allem die Atmosphäre entspannt gewesen sei. „Man hat sich gefühlt, wie in einer anderen Welt“, meint Timja und erzählt, wie sie mit den Aufgaben gar nicht aufhören wollten. In ihrer Freizeit betreibt Timja gerne Sport und tanzt, doch auch mit ihrer Familie verbringt sie viel Zeit. Shkodran wiederum liebt die Natur, fährt gerne mit seinem Fahrrad und ist ein begeisterter Schwimmer.

In insgesamt fünf Runden kämpfen die Teilnehmer der Show um den Sieg. So oft dürfen die Frauen also die Fähigkeiten ihrer Männer in den gegebenen Herausforderungen einschätzen – Herausforderungen, die von ihren Partnern angenommen werden müssen. Die Sendung „ist in der Montag-bis-Freitag-Variante schnell, direkt, ehrlich, witzig und steckt immer wieder voller Überraschungen. Ich liebe es, mit den Paaren zu zocken“, erwähnt der Moderator Daniel Boschmann in einer Pressemitteilung von Sat.1.

Sendetermin: Donnerstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr auf Sat.1