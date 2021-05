Schwetzinger Redakteur stellt sich Fragen der Schüler

Schwetzingen. In „normalen“ Zeiten hätte ich mitten im Klassenzimmer gesessen und mit von den Kindern der 4a und 4b der Südstadtschule zum Thema Zeitung Löcher in den Bauch fragen lassen. Doch diesmal musste der Austausch mit dem Lokalredakteur im Zuge unseres Projekts „Klasse Kids“ eben digital stattfinden. Auch wenn der persönliche Kontakt fehlte, der Wissensdurst von Lena, Niklas, Hanna, Alessio, Kalle, Leyla – und wie sie alle noch hießen – war keine Spur anders. Bei „Klasse Kids“ befassen sich Grundschüler im Unterricht intensiv mit dem Thema Zeitung. Zwei Wochen lang bekommen sie Zeitungen und weitere Unterrichtsmaterialien. Der Besuch des Redakteurs ist immer die Abrundung gegen Ende des Projekts – diesmal eben digital. Und nach einem Jahr Corona haben die Grundschüler auch schon Routine mit den Online-Treffen und die notwendige Disziplin. Die eine Hälfte saß mit ihren Lehrerinnen Jacqueline Gramlich und Stefanie Deimann im Klassenzimmer, der Rest war von zu Hause zugeschaltet. Alle waren bestens vorbereitet. Viele Fragen sind ein Dauerbrenner, egal an welcher Schule. „Was war Ihr erster Bericht?“ „Wie lange müssen Sie abends arbeiten?“„Wie viele Redakteure arbeiten an der Zeitung?“ „Wie viel verdient man als Redakteur?“„Macht Ihnen Ihr Beruf Spaß?“ „Haben Sie schon Prominente interviewt?“ „Woher bekommen Sie die Ideen für Berichte?“

Gerade die letzte Frage hat in Corona-Zeiten an Bedeutung gewonnen, sind doch seit über einem Jahr viele Veranstaltungen und damit Berichte weggefallen. Dafür gebe es eben viele schöne Themen, für die sonst vielleicht auch weniger Zeit und Platz ist – beispielsweise Interviews oder Porträts von Menschen mit besonderen Hobbys oder Fähigkeiten. Die Ideen gehen eigentlich nie aus.

Infos zu „Klasse Kids“ Seit 2008 nehmen jährlich 800 bis 1000 Viertklässler aus unserem Verbreitungsgebiet an dem Projekt teil. Die langjährigen Kooperationspartner Sparkasse Heidelberg und Stadtwerke Schwetzingen ermöglichen die für die Schulen kostenfreie Teilnahme am Projekt und die Lieferung der Zeitungsexemplare. Der Projektzeitraum ist von den Lehrkräften im Schuljahr frei wählbar. Interessierte Lehrerinnen und Lehrer der Klassenstufen 3 und 4 können sich bei Bianca Oberhausen, 06202/205-306, bianca.oberhausen@schwetzinger-zeitung.de melden. sz.

Unbedingt wissen wollten die Schüler, wie lange es dauert, bis die Zeitung fertig ist. Der erste Fixtermin des Tages ist die Morgenkonferenz um 9.30 Uhr – seit Monaten auch digital. Zu diesem Zeitpunkt ist aber schon längst ein Mitglied aus dem Online-Team bei der Arbeit, verfolgt das Geschehen und aktualisiert den Internetauftritt. Gedruckt werde kurz vor Mitternacht. So lange könne noch etwas aktualisiert werden.

Wie spät es abends werde, hänge von vielen Faktoren ab. „Man weiß morgens ja nie, was passiert, es ist immer spannend“, berichtete ich. Das sei – neben der Freude am Umgang mit Menschen und dem Interesse am Leben in der Stadt – auch ein Grund, warum ich den Beruf ergriffen habe undes immer noch Spaß macht.

