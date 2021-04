Schwetzinger Schlossgarten bekommt wieder eine Baumschule

Schwetzingen. Für den Weg in die Zukunft des Schlossgartens Schwetzingen besinnen sich die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) auf eine alte Tradition: Sie beleben die Baumschule wieder, die es immer auf einer großen Fläche am Rande des Schlossgartens gab. Hier sollen künftig Bäume gezogen werden, die dem Klimawandel gewachsen sind. Jetzt wurden die ersten 650 Jungpflanzen gesetzt. So heißt es in einer Pressemitteilung der SSG.

AdUnit urban-intext1

Neue Strategien entwickeln die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, um die Herausforderungen des Klimawandels in den historischen Schlossgärten zu bewältigen: Es gehe darum, das überlieferte Erscheinungsbild des Gartenkunstwerks zu erhalten. Viele der bisher üblichen Baumarten kämen mit den zunehmend heißen und trockenen Jahren nicht mehr zurecht – Baumarten, die für das typische Erscheinungsbild unerlässlich sind. Sehr oft seien es die großen alten Bäume, teilweise über 200 Jahre alt und damit noch aus der Entstehungszeit des Gartens, die den Klimastress nicht mehr aushalten und absterben.

Schlagwort Naturverjüngung

Die Fachleute der Staatlichen Schlösser und Gärten haben sich auf die Suche nach gärtnerischen Möglichkeiten gemacht. „Naturverjüngung“ – das ist das Schlagwort für eine der Strategien. Dabei wird einerseits der im Garten selbst auflaufende „Baumnachwuchs“ verpflanzt und kultiviert. Darüber hinaus mit Sämlingen gearbeitet, die aus dem Saatgut der im Schlossgarten wachsenden Bäume gezogen werden – angepasster Nachwuchs. Andererseits wird nach Bäumen gesucht, die mit den zukünftigen Bedingungen zurechtkommen. „Wir müssen Bäume finden, die das veränderte Klima aushalten“, erklärt Professor Dr. Hartmut Troll, bei den Staatlichen Schlössern und Gärten für die historischen Gärten zuständig.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Absage von Musik in Park Musiker kommen erst nächstes Jahr nach Schwetzingen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schlossgarten Unverständnis über Schließung des Schwetzinger Schlossgartens Mehr erfahren Leserin ärgert sich Besucher unerlaubt im Schlossgarten Schwetzingen Mehr erfahren

Ein Schlüssel, um herauszufinden, welche Bäume mit der Klimaentwicklung zurechtkommen, sei die eigene Aufzucht: Bei Jungbäumen, deren Entwicklung vom Sämling an in der Situation des Schwetzinger Gartens beobachtet werden konnte, lasse sich gut abschätzen, ob sie in das Klima passen. Dafür haben die Staatlichen Schlösser und Gärten jetzt begonnen, die große Baumschule zu reaktivieren. Über Generationen gehörte sie zum Schlossgarten. Dort sollen Jungbäume gezogen werden, die an die aktuelle Klimasituation angepasst sind – von Anfang an. Darüber hinaus werde die Baumschule ein Standort sein, an dem besondere Bäume des Parks als genetische Ressource für die Zukunft gesichert werden. „Wir greifen mit der Baumschule eine Tradition auf, die es gab, seit der Schlossgarten existiert“, sagt Hartmut Troll.

AdUnit urban-intext2

Ein weiterer Baustein der Klimaanpassungsstrategie sei die Anwendung von Pflanzenkohle zur Bodenverbesserung. Im Schlossgarten Schwetzingen soll erprobt werden, inwieweit die Speicherkapazität der sandigen Böden für Wasser und Nährstoffe erhöht und die Baumgesundheit unterstützt werden können. Auch das sei ein Arbeitsschritt, für den die Baumschule die richtige Umgebung bietet. Für die Einrichtung und Betreuung der alten und neuen Baumschule habe das Land Baden-Württemberg mit dem „Sonderprogramm für Klimafolgenanpassung in Schlossgarten Schwetzingen“ für zwei Jahre je 150 000 Euro zur Verfügung gestellt.

Jetzt im Frühjahr ist schon einiges passiert. Auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmeter konnten die ersten Setzlinge gepflanzt werden – etwa 650 Stück. Das bepflanzte Terrain gehört zum Gelände der historischen Baumschule, gelegen westlich vom „Schwarzen Meerle“ – beim Tempel der Botanik – aber vom Lustgarten getrennt durch Bäume und Sträucher. „Was wir jetzt bepflanzt haben, dient zur Vorkultivierung für die Baumschule, die derzeit noch in Planung ist“, erläutert Hartmut Troll. Zugleich sei das Areal eine Versuchsfläche: „Hier testen wir, welche Methoden der Kultivierung für den Standort in Schwetzingen je nach Baumart am besten geeignet ist. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen dann bei der Umsetzung der ,richtigen’ Baumschule mit ein.“

AdUnit urban-intext3

Die Vielfalt der Setzlinge sei groß - und von manchen Baumarten werden auch Exemplare gezogen, die aus besonders trockenen Gegenden stammen. So könne untersucht werden, ob sich Gehölze aus entsprechenden Herkunftsgebieten für den Schlossgarten Schwetzingen im Klimawandel besser eignen.

AdUnit urban-intext4

Von der Rotbuche, ganz besonders typisch für den Schlossgarten, werden Exemplare aus verschiedenen Regionen getestet: Setzlinge aus dem immer schon warmen Oberrheingraben, andere aus dem Rheinischen und dem Saarpfälzer Bergland, aus dem württembergisch-fränkischen Hügelland – aber auch aus Nordspanien. Um das Wuchsverhalten der Gehölze auf unterschiedlichen Bodenverhältnissen und Bodenzusatzstoffen zu testen, seien Teilbereiche der Fläche mit Pflanzenkohlesubstrat angereichert worden.

Wissenschaftliche Begleitung

Die Entwicklung der neu gepflanzten Gehölze werde wissenschaftlich begleitet. In den Schlossgarten ausgepflanzt können die Bäume, je nach Art, frühestens in fünf bis sieben Jahren werden. So seien in diesem Frühjahr die ersten Eichen, die vor sechs Jahren aus eigener Naturverjüngung gewonnen wurden, im Garten ausgepflanzt worden. Die nächsten Jungbäume würden im Herbst „aufgeschult“.

Für die Betreuung der Versuchsfläche verfügen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg jetzt über eine eigene Arboristikerin, spezialisiert auf Schutz, Pflege und nachhaltige Entwicklung von Gehölzen und Bäumen. Dazu komme ein externer Baumschulspezialist. Hartmut Troll erklärt: „Wir hoffen, dass wir für die Betreuung der Plantage hoffentlich bald einen eigenen Baumschuler einstellen können.“ Baumschuler – so nennt man ausgebildete Baumschulgärtner, in der Ausbildung von Gärtnern eine spezielle Fachrichtung.