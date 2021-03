  Schwetzinger Schlossgarten öffnet schon am Mittwoch

Schwetzingen. Der Schwetzinger Schlossgarten Schwetzingen kann schon an diesem Mittwoch, 10. März, seine Tore wieder aufmachen - und zwar für diejenigen, die eine Jahreskarte haben. Für diesen schnellen Öffnungsschritt haben sich die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) entschieden, weil der Inzidenzwert im Rhein-Neckar-Kreis unter 50 liegt, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Vorerst öffnen sich die Tore des Gartens der kurfürstlichen Sommerresidenz allerdings nur für die Besitzer von Dauerkarten. Um eine Nachverfolgung möglich zu machen, werden die Gäste gebeten, an den Wochentagen einen Kontaktbogen auszufüllen. Diesen findet man auf der Internetseite der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Wer den Bogen online ausfüllt und abschickt, erhält dafür einen QR-Code E-Mail oder aufs Smartphone. Am Eingang müssen die Jahreskarte und der jeweilige QR-Code vorgezeigt werden.

Fotos unserer Leser Impressionen aus dem Schwetzinger Schlossgarten 7 Bilder Mehr erfahren

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen gilt: Es muss vorab ein Zeitfenster gebucht werden. Gebucht werden können Besuche zwischen 9 und 17 Uhr; der Besuch ist auf zwei Stunden angelegt. Das erste verfüg- und buchbare Zeitfenster ist am Samstagmorgen, 13. März. Der Einlass mit Jahreskarte und QR-Code ist an allen Eingängen möglich. Maximal dürfen 800 Personen zur gleichen Zeit im Schlossgarten sein. Um dieses Limit an Wochenenden und Feiertagen einhalten zu können, wird für diese besonders stark nachgefragten Zeiten die Zeitfenster-Buchung eingeführt. Der Link zur Buchung wird an diesem Dienstagmittag (9. März) freigeschaltet.

Mehr zum Thema Schwetzingen Schlossgarten Schwetzingen im Schnee 8 Bilder Mehr erfahren Coronavirus Schwetzinger Schlossgarten öffnet am 15. März wieder Mehr erfahren Politik zu Pandemiezeiten Dieses Staatsversagen ist nur peinlich Mehr erfahren

Kinder müssen erfasst werden

Die Staatlichen Schlösser und Gärten bitten um Verständnis, dass nur eine Buchung je Dauerkarte und Tag möglich ist. Kinder über sechs Jahre müssen erfasst werden, da sie eintrittspflichtig sind. Letzter Einlass in den Schlossgarten ist um 17 Uhr. Bis zur Umstellung auf die Sommerzeit schließt der Schlossgarten seine Tore um 18 Uhr. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske (medizinische Maske oder FFP2-Maske) an allen Ein- und Ausgängen, an Engstellen und im Bereich der Toiletten. Ebenfalls ab dem 10. März können die neuen Jahreskarten an der Hauptkasse am Schlossplatz erworben werden.

AdUnit urban-intext2

Geöffnet für alle, die im Besitz einer Jahreskarte sind, wird nur der Schlossgarten, das Schloss Schwetzingen muss vorerst nach wie vor geschlossen bleiben, teilen die SSG mit.

Für Personen, die keinen Email-Account oder PC haben, bietet die Schlossverwaltung die Möglichkeit, die Datenerfassung telefonisch unter 06202/8 14 15 oder vor Ort vornehmen zu lassen. Die Öffnungszeiten im Besucherzentrum sind ab Donnerstag, 11. März, bis zunächst 31. März, Montag bis Freitag, 9 bis 11 Uhr. zg

AdUnit urban-intext3

Den Buchungslink findet man ab Dienstagmittag hier und hier.