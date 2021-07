Schwetzinger Schüler feiern Abschluss

Das Fach Projektmanagement (PM) ist ein maßgebendes Fach in der Jahrgangsstufe (Klassen 12 und 13) am Technischen Gymnasium. Neben den allgemeinen theoretischen Grundlagen legt der Fachlehrer Benedikt Schulz-Linkholt auch stets darauf Wert, dass am Ende der jeweiligen Schuljahre greifbare und nachhaltig verwendbare Produkte entstehen, heißt es in einer .

In diesem Schuljahr kam dem Fach PM insofern eine hohe Bedeutung zu, als dass die Lehrkräfte entschieden hatten, das Fach in das aktuelle Erasmus+-Projekt „School of tomorrow – futureclassrooms“ einzubetten. Hierbei soll unter dem Motto „Lernen im 21. Jahrhundert ermöglichen“ dem Einsatz digitaler Möglichkeiten Rechnung getragen werden. Im Fokus stehen demnach Lernumgebungen, die insbesondere das selbstständige und eigenverantwortliche Lernen unterstützen. Diese wiederum erfordern eine veränderte mobiliare Ausstattung von Klassenräumen. Zu diesem Zweck sind an der Ehrhart-Schott-Schule zwei Zimmer bereitgestellt worden, um die veränderte Lernumgebung zu gestalten und zu erproben.

Die Aufgaben der Schüler der aktuellen J1 war es, Möbel zu entwerfen und zu bauen, um insbesondere den Medieneinsatz zu optimieren. In vier Projektgruppen stellten sich die Zwölftklässler den Aufgaben und wiesen am Ende gelungene Ergebnisse vor. So präsentierten Jannis Johann, Leon Rausch und Elena Hahn einen Tablethalter, der unter anderem die Aufgabe hat, eine neuartige Overheadkamera durch ein digitales Endgerät zu ersetzen. Am TG arbeiten die Schüler fast ausschließlich papierlos. Sie erhalten zu Beginn der Eingangsklasse ein iPad, in das sämtliche Unterlagen und Mitschriebe eingegeben werden. Während es vor rund zehn Jahren ein Alleinstellungsmerkmal der Ehrhart-Schott-Schule war, in jedem Klassenzimmer eine Overheadkamera vorzufinden, wird diese künftig durch Lehrer- und. Schüler-Tablets ersetzt. Hierzu konstruierte die Gruppe einen kompakten und in verschiedenen Variationen aufstellbaren Halter. Von diesem fertigten sie nicht nur die Unterlagen an, es wurden zudem zwei Prototypen hergestellt – einer im 3D-Drucker und einer in der Tischlerabteilung der ESS.

Die zweite Gruppe mit Chris Heger, Dustin Lojewski, Marc Hustert und Louis Alscher befasste sich mit einem multifunktionalen Arbeitstisch. Dieser besitzt verschiedene Steckdosen und USB-Buchsen in einem versenkbaren Turm, diverse Ablage- und Aufstellflächen für den erstgenannten Halter und ist zudem höhenverstellbar. Hierzu wurde nahezu die gesamte Fertigungseinrichtung der ESS angestrengt – 3D-Druck, Tischlerei, Blech- und Elektrowerkstatt – um schließlich den Prototypen anzufertigen.

Gruppe drei mit Felix Dimirijevic, Adrian Becker und Moritz Engelhardt bearbeitet die Aufgabe, einen Visualizer mit einer Auflagevorrichtung für ein Tablet herzustellen. Dieser kann durchaus als Alternative des Produktes von Gruppe eins gesehen werden, bietet jedoch auch noch die Möglichkeit, ihn als Pult zu verwenden. Die Gruppe mit Marius Lauff, Johannes Walter, Max Bernhard und David Bennet Gebhardt konzipierte einen Schülerarbeitsraum. Hierbei befassten sie sich mit baulichen Veränderungen im Schulgebäude und mussten erfahren, welche bürokratischen Hürden insbesondere in Bezug auf Brandschutz zu überwinden sind, um entsprechende Umgestaltungen vorzunehmen. Besprechungen mit Schulleitung, Schulträger, Brandschutzexperten und Architekt des Schulhauses beeinflussten die letztlich erarbeitete Lösung enorm.

Schon früh wussten die Schüler mit der Sparkasse Heidelberg einen Partner an ihrer Seite, da zur Materialbeschaffung entsprechende Finanzmittel erforderlich waren. Der stellvertretende Regionalleiter Frank Kohlross überzeugte sich persönlich von den Ergebnissen und wohnte den Präsentationen bei. zg