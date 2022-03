Schwetzinger setzen auf Photovoltaik

Schwetzingen. Im März 2021 startete das städtische Förderprogramm „KlimaImpuls“. Schwetzinger Bürger können sich seitdem Zuschüsse für klimafreundliche Maßnahmen sichern. Die meisten Anträge gehen für die Installation von Photovoltaikanlagen und die Integration von Batteriespeichern ein, teilt die Stadtverwaltung mit.

CO2 einsparen und die Energiewende vorantreiben – das sind die großen Ziele für den Klimaschutz. Und wie wichtig die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist, zeigt sich heute dringlicher denn je. Mitdem „KlimaImpuls“-Programm möchte die Stadt dazu einen Beitrag leisten. Mit Zuschüssen von bis zu 1500 Euro unterstützt sie Bürger seit einem Jahr bei der Umsetzung klimafreundlicher Maßnahmen. „Unser Förderprogramm wurde von Beginn an sehr gut angenommen“, erklärt Patrick Cisowski, der städtische Klimaschutzbeauftragte. „Bereits am ersten Tag gingen bei uns die ersten Anträge ein. Das hat unsgezeigt, dass die Menschen bereit sind in den Klimaschutz zu investieren und dass unser Förderangebot eine wichtige Unterstützung ist.“

Das Programm ist in zwei Bereiche gegliedert: Den Solarimpuls und den Mobilitätsimpuls. Gefördert werden so unter anderem die Installation von PV-Anlagen und Batteriespeichern, ÖPNV-Jahreskarten, die Anschaffung von (E-)Lastenrädern sowie die Entscheidung für Carsharing. Für die Finanzierung des Programms wurden für das Haushaltsjahr 2021 90 000 Euro und für das Jahr 2022 150 000 Euro zur Verfügung gestellt. 2021 seien drei Viertel des Budgets abgerufen worden. Der Großteil wurde für die Installation von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern verwendet. „Neben den klassischen PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern haben wir auch immer wieder Anträge für die Installation von Balkonmodulen“, so Cisowski, „das ist dann natürlich auch für Mieter interessant“ zg.

Info: Weitere Infos unter www. schwetzingen.de/foerderprogramm, per E-Mail (klimaschutz@schwetzingen.de) oder Telefon 06202/84 82