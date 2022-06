Schwetzinger Soli-AG besucht mit Flüchtlingen den Zoo

Sie leben Solidarität: 20 Schüler der Soli-AG des Hebel-Gymnasiums hatten Flüchtlingsfamilien eingeladen, gemeinsam mit ihnen in den Heidelberger Zoo zu fahren. Darunter waren auch Flüchtlinge aus der Ukraine.

Da der eigens für diesen Ausflug gecharterte Bus mit 50 Plätzen nicht ausreichte, fuhr ein Teil der Gruppe mit dem öffentlichen Nahverkehr. Am Zoo angekommen, wurden Gruppen eingeteilt, die je mit Bollerwagen ausgerüstet zu den Tieren zogen. In den Bollerwagen befanden sich von den Hebelianern gebackene Muffins sowie Getränke, heißt es in einer Pressemitteilung der Soli-AG.

Aufgrund des einsetzenden Regens suchten die meisten Gruppen zuerst die Gehege mit Dach auf: Im Affenhaus waren die ukrainischen Kinder besonders von den Gorillas fasziniert. Anschließend durchstreiften die Gruppen auf eigene Faust den Zoo. Viele besuchten die Löwen und auch die Elefanten. „Der Ausflug konnte den ukrainischen Kindern hoffentlich eine kleine Ablenkung und einen kleinen Lichtblick bescheren“, erklärt ein Hebel-Schüler seine Motivation.

Für die Schwetzinger Soli-AG-Schüler bestand die größte Aufgabe darin, den Überblick zu behalten, sodass alle beisammenblieben und niemand verlorenging. Der gemeinsame Ausflug wurde Weise maßgeblich vom Heidelberger Institute for Compassion finanziert, heißt es abschließend verbunden mit einem Dank. tb