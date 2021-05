Schwetzinger SPD-Abgeordneter Daniel Born ist Landtagsvizepräsident

Schwetzingen/Stuttgart. Der Schwetzinger SPD-Abgeordnete Daniel Born ist neuer Vizepräsident im Landtag von Baden-Württemberg. Die SPD schlug Born für diesen Posten vor. "Das freut mich sehr", sagte er in einem ersten Statement gegenüber der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung. "Es zeigt, dass man sich in den fünf Jahren einen guten Ruf erarbeitet hat. Viele Kollegen haben gesagt, sie kennen mich als Vollblutparlamentarier und das ist etwas, was für sie gut auf diese Stelle passt."

AdUnit urban-intext1

Daniel Born wird künftig mit der Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) und dem weiteren Vize, Wolfgang Reinhart (CDU), die Sitzungen des Parlaments leiten. Ein ausführliches Interview gibt es in der Mittwochsausgabe beziehungsweise am Abend online.