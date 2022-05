Schwetzinger SWR Festspiele: Endspurt im Klassikreigen

Schwetzingen. Die 70. Festspiele gehen mit weiteren Höhepunkten am Wochenende zu Ende: Der weltberühmte Schauspieler und Regisseur Klaus Maria Brandauer und das renommierte „GrauSchumacher PianoDuo“ begeisterten bereits 2017 mit ihrem „Sommernachtstraum” das Publikum und kommen an diesem Samstag, 27. Mai, nach Schwetzingen. Dieses Jahr entführen sie die Besucher – sowohl musikalisch als auch literarisch – mit „Mozarts Freiheit” in die Welt des sich emanzipierenden Wunderkindes. Der Abend ist leider schon ausverkauft.

