Schwetzinger Weihnachtsverlosung: 170 Preise im Gesamtwert von 11.000 Euro

Schwetzingen. „Natürlich schenken und gewinnen . . .“ unter diesem Motto startet die seit Jahren beliebte Schwetzinger Weihnachtsverlosung des Schwetzinger Stadtmarketingvereins (SMS) am Freitag, 25. November, heißt es in einer Pressemitteilung. Insgesamt werden 5000 Lose ausgegeben. Darunter befinden sich mehr als 170 Preise im Gesamtwert von über 11 000 Euro.

Die hohe Gewinnwahrscheinlichkeit auf einen oder sogar mehrere der hochwertigen Preise sorge jährlich dafür, dass die Lose früh vergriffen sind. Erst recht bei einem Preis von 2 Euro pro Stück. Alleine der Hauptpreis vom Kissner Meisteratelier in Schwetzingen hat einen Wert von 1145 Euro, gefolgt von einer Tissot-Uhr von Reiser Uhren Schmuck.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird auch in diesem Jahr ein Holzanhänger als Los verwendet. Die stilisierten Tannenbäume wurden zu 100 Prozent aus einheimischen Hölzern von der Firma S-Quadrat Konzepte aus Oftersheim gefertigt. Das Stadtmarketing Schwetzingen unterstützt zudem mit der Konfektionierung der Lose die Werkstatt der Lebenshilfe Heidelberg, die Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung fördert. Ein etwaiger Reinerlös kommt dem Verein zugute. Die Bäume können auch als Geschenk- oder Baumanhänger verwendet werden.

Auslosung am 29. Dezember

Die Auslosung findet am Donnerstag, den 29. Dezember, in den Geschäftsräumen der Schwetzinger Zeitung statt. Somit eignen sich die Lose als perfektes Weihnachtsgeschenk und sorgen für zusätzliche Spannung unter dem Weihnachtsbaum. Ab dem 30. Dezember können die Gewinnnummern dann auf der Homepage von SMS oder in dieser Zeitung eingesehen werden. Die Preise können bis einschließlich 31. Januar in den jeweiligen Geschäften unter Vorlage des Gewinnloses abgeholt werden. zg

Info: Die Lose gibt es auch im Kundenforum unserer Zeitung am Schlossplatz. Öffnungszeiten montags bis freitags von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr