Schwetzinger Wirte sehen zuversichtlich in die Saison

Zwei Jahre Corona-Pandemie haben in der gesamten Stadt Spuren hinterlassen. Insbesondere die Gastronomie kämpfte in den vergangenen Monaten mit den vielen Auflagen. Jetzt, wo das Frühjahr und damit die Saison der Außengastronomie und die touristische Hochsaison mit dem Thema Spargel in Schwetzingen vor der Tür steht, sind erste Lockerungen und Erleichterungen auch in der Gastronomie in Aussicht. Ein guter Zeitpunkt für Bürgermeister Matthias Steffan gemeinsam mit Wolfgang Leberecht, dem Amtsleiter Klimaschutz, Wirtschaft und Bauordnung, der neuen Wirtschaftsförderin Jasmina Taslaman und Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel die Schlossplatz-Gastronomen zum Austausch ins Palais Hirsch einzuladen, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Pressestelle an unsere Zeitung.

Bürgermeister Matthias Steffan dankte den anwesenden Wirten für „die stets vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und für das hervorragende Engagement aller in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit“. Die Gastronomen lobten ihrerseits vor allem Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel und dessen Team „für die vorbildliche Informationspolitik und Hilfestellung bei der Ausführung der sich stets ändernden Corona-Verordnungen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Jetzt gelte es, den Blick nach vorne zu richten und gemeinsam den Schlossplatz – die gute Stube Schwetzingens – attraktiv zu gestalten. Und so ging es vor allem um die optische Ausgestaltung der Außengastronomie auf der Fläche, deren Anmutung – so waren sich alle einig – hell, offen und mediterran bleiben soll. So müssten Mobiliar und Sonnenschirme weiterhin in Weiß oder Beigetönen gehalten sein. Sobald es die Corona-Lage zulasse, wolle man auch möglichst wieder auf alles optisch Trennende verzichten, um den Gästen und Flaneuren wieder einen ungehinderten und offenen Blick über den Platz und auf das Schloss bieten zu können.

Maximal zulässig sind dann Sichtschutzwände in Tischhöhe, wie sie zum Beispiel das Brauhaus verwendet. Zudem bleibe es bei der seit 2015 geltenden Regelung der maximal zwei Werbeaufsteller pro Lokalität und einer Begrenzung der zulässigen Größe auf 1,10 mal 0,70 Meter, so schreibt die Stadt in ihrem Bericht über die Versammlung.

Gebühren werden noch erlassen

Eine gute Nachricht hatte die Stadt aber doch noch im Gepäck: Auch 2022 erlässt die Stadt den Wirten die Gebühren für die Außengastronomie. Darüber hinaus werde die Verwaltung in die Attraktivität des Schlossplatzes für Fahrradfahrer und für Ausflügler auf E-Bikes investieren. Dabei geht es um Abstellmöglichkeiten auf dem Platz und um einen öffentlichen Ladeschrank für sechs bis acht E-Bike-Akkus am Palais Hirsch. Denn – so berichteten die Gastronomen übereinstimmend – der Trend zum Fahrradtourismus sei gerade in Corona-Zeiten ungebrochen und nehme stetig zu. Da will die Stadt nun reagieren.

Schon heute kommen übrigens einzelne Gastronomen dem zunehmenden Wunsch der Fahrradfahrer nach, die ihre Akkus aufladen möchten, heißt es in der Mitteilung. zg

