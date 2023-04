Schwetzinger Wochenmarkt entfällt am 6. Mai

Schwetzingen. Der Spargelsamstag findet am Samstag, 6. Mai, auf dem nördlichen Schwetzinger Schlossplatz sowie den Kleinen Planken statt. Aus diesem Grund muss der Wochenmarkt an diesem Tag abgesagt werden, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilt. Ab Mittwoch, 10. Mai, seien die Stände wieder wie gewohnt auf den Kleinen Planken zu finden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Spargelsamstag belebt von 10 bis 18 Uhr die Innenstadt, wie es seitens des Stadtmarketings heißt. Neben einer Bühne inklusive Livemusik soll es zahlreiche Attraktionen auf den Straßen sowie in den Geschäften in der Fußgängerzone geben.