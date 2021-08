Schwetzinger Wundertüten gegen den Klimawandel

Schwetzingen. Neben dem Klimawandel selbst sind der Konsum und vor allem auch die Verschwendung von Lebensmitteln die vermutlich größten Sorgen der jüngeren Generationen. In Europa mit seinem sehr hohen Lebensstandard wandern noch gut essbare Lebensmittel viel zu früh und zu oft in den Mülleimer. Sei es zu Hause, in Restaurants oder in Lebensmittelmärkten. Dieser Verschwendung möchte eine moderne App für Smartphones aktiv entgegenwirken.

Diese App und das dahintersteckende Projekt nennt sich „Too Good To Go“. In der App kann der Nutzer alle teilnehmenden Märkte in seiner Nähe entdecken und sich an einigen Tagen eine sogenannte „Magic Bag“ sichern. Der Markt oder das Restaurant vergibt die gefüllte Tüte zu bestimmten Uhrzeiten – meist zum Zeitpunkt der Ladenschließung – zu einem günstigen Preis, welcher per App gezahlt wird. In der Tüte enthalten sind übrig gebliebene, aber noch verzehrbare Lebensmittel, welche nicht mehr am nächsten Tag zum regulären Preis verkauft werden dürfen. In Schwetzingen nimmt bisher nur „Denns Biomarkt“ teil.

300 Anbieter bundesweit dabei

So sieht eine solche magische Tasche aus. Drin sind leckere Backwaren. © Kaltschmidt

Die Marktleiterin Corinna Sandhas, erklärt: „Seit Anfang dieses Jahres arbeiten mehr als 300 unserer Biomärkte bundesweit mit der Aktion zusammen. Damit verbunden ist das Ziel, dem Klimawandel gezielt etwas entgegenzusetzen. Eine Initiative, die bei unseren Kunden sehr gut ankommt, auch hier in Schwetzingen.“ Es sei für den Biomarkt selbstverständlich, so ein nachhaltiges Handeln zu fördern. Der Kunde könne zwischen drei Varianten von Tüten entscheiden, wisse beim Kauf per App jedoch nicht, was genau er in seiner Tüte finden wird.

„Das kann beispielsweise Brot sein, das nicht verkauft wurde, oder Obst und Gemüse, das Druckstellen aufweist. Hinzu kommen Bioprodukte, die bald das Mindesthaltbarkeitsdatum erreichen, aber einwandfrei genießbar sind“, erläutert Sandhas. Man könne sich darauf verlassen, vollkommen verzehrbare Bioware zu erhalten.

Das Projekt, das eine beinahe utopische Vorstellung beschreibt, funktioniert bisher auch in der Umsetzung gut: Seit Teilnahmebeginn im März seien schon 350 Tüten mit geretteten Lebensmitteln ausgegeben worden. „Das entspricht in etwa einem eingesparten CO2-Ausstoß von knapp 900 Kilogramm.“ Sandhas findet, für den Kunden lohne es sich mehrfach: „Es ist zum einen das konkrete Bewusstsein, als Lebensmittelretter aktiv einer klimaschädlichen Verschwendung entgegenzutreten. Brot vom Vortag oder weniger ansehnliches Gemüse gehören einfach nicht in den Müll. Zum anderen ist da der finanzielle Aspekt, der einen Reiz ausmache. Über die „Too-Good-To-Go“-App“ bekommen Verbraucher Bioprodukte zu stark reduzierten Preisen.“

Hinzu komme noch der Überraschungsmoment: Kein App-Nutzer wisse genau, was sich in der verpackten Tüte befinde. Das habe ein bisschen was von diesem Wundertüten-Moment aus der Kindheit.

Die Marktteams von Denns seien aus bloßer Überzeugung Mitglied des Projekts und kümmern sich deshalb so stark darum Biolebensmittel in gutem Zustand auszugeben und am Abend übrig bleibende Ware zu verteilen. Der Aufwand, der für die angestellten Lebensmittelretter entstehe, gerate häufig in Vergessenheit. „Wir alle sollten uns häufiger vergegenwärtigen, wie viel Arbeit mit einem Brot oder einem Apfel verbunden ist, vom Feld in den Markt und bis zu uns auf den Tisch“, betont Sandhas. Ein solches Verantwortungsbewusstsein sollte ihrer Ansicht nach noch stärker im Alltag verankert werden.

Als Konsument kann man das leicht unterstützen und so mithelfen, dass mehr Unternehmen mitmachen und Lebensmittelrettung zum bundesweiten Standard wird.

