Schwetzinger Zeitung und Stadtmarketing: 173 tolle Preise für unsere Kunden

Schwetzingen. Jetzt stehen die Gewinner fest. Sie können nun in den Geschäften in ganz Schwetzingen mit ihrem Gewinner-Tannenbaum aus Holz, auf den die Losnummer aufgedruckt ist, bei dem jeweiligen Geschäft vorbeigehen, um den Gutschein oder einen der Sachpreise abzuholen. Sie liegen dort ab Freitag, 30. Dezember, bereit bis zum 31. Januar 2023. Hauptgewinn ist diesmal ein wertvoller Unikat-Amethystring in Silber und Gold im Wert von 1145 Euro, den das Schmuckatelier Kissner gestiftet hat, den zweiten Preis, eine Tissot-Quarz-Uhr im Wert von 375 Euro hat Juwelier Reiser gestiftet. Alle Preise und die Gewinnnummern finden Sie in unserer Infobox und auf der Homepage des Stadtmarketings Schwetzingen. Denn die Schwetzinger Zeitung und das Stadtmarketing marschieren seit Jahren gemeinsam bei der großen Weihnachtsverlosung für die Kundinnen und Kunden in Schwetzingen und aus der Region.

Perfekt vorbereitet hat Helga Wernz vom Stadtmarketing die Verlosung mit den komplett verkauften 5000 Einzellosen, die in den Mitgliedsgeschäften für 2 Euro verkauft wurden oder bei größeren Einkäufen auch mal als Zugabe verschenkt wurden. SMS-Vorsitzende Elke Ackermann-Knieriem, Juliane Maisenhälder vom Mediaverkaufsteam und Chefredakteur Jürgen Gruler zogen dann die Lose und notierten die Nummern. Sie gratulieren schon jetzt allen Glücklichen.

Sehr gutes Weihnachtsgeschäft

Das sind die Losnummern, die gewonnen haben Kissner Meisteratelier, Unikat-Amethystring (Wert: 1145 Euro): 1128; Reiser Uhren & Schmuck, Tissot-Uhr PRX Quarz (375 Euro): 2934; Bernd Wolf Collier (298 Euro): 4955; Pandora Armband (166 Euro): 3929; Möbel Höffner, Gutschein im Wert von 500 Euro: 0500, Gutschein 250 Euro: 0950; Stadtwerke-Heißluftballonfahrt für zwei Personen (Wert 440 Euro): 1462. Drei-Monats-Mietgliedschaft bei Mrs. Sporty (210 Euro): 1253; 4281; 1143; Zehner-Karte Lymphmassage (30 Euro): 4988; 3000; 0399; Pro-Optik-Gutscheine (50 Euro): 1451; 4111; 1477; 4106; 3442; 0179; 0907; 4766; 1625; 3851; Modehaus Bräuninger Modegutscheine (50 Euro): 0272; 1823; 2345; 0249; 4606; 1327; 1136; 4065; 0280, 2116. Fahrradhelm (75 Euro) vom Fahrradhaus Fender: 4489; 3262; 1398; 4028; 3609; 0347; Tanzschule Kiefer, Gutschein für einen Tanzmonat für zwei Personen (218 Euro): 4518; 0058; Mode-Gutschein bei Esprit (100 Euro): 1381; 0959; 1598; Gutschein (50 Euro): 4482; 0679; Gutschein bei Tillmanns (200 Euro): 0292; 4285; Übernachtung und Candle light Dinner beim Ristorante delle Rose (250 Euro): 3036; Gutscheine zu 50 Euro: 2532; 1391; Beauty-Behandlung bei Akzente (69 Euro): 0876; 0503; 0678; 2202; 0043; Mode-Gutschein Lieblings (100 Euro): 3003; 3677; 0091. Kurfürstenkarten VR Bank Kur- und Rheinpfalz (100 Euro): 4067; 1491; 0774; Kurfürstenkarten Stadtmarketing SMS (100 Euro): 0909; 4284; 2961; Jonathan Adler Lips Puzzle (Wert 50 Euro) von Leger Concept: 2533, 1555; Jonathan Adler Tiger Puzzle (50 Euro): 3820; 0495; Jonathan Adler Rainbow Puzzle (50 Euro): 0120; 3873; Gutschein von Jutta M (50 Euro): 1317; 0204; 2984; 0882; 3601. E-Möbelsafe Fingerprint (Wert 240 Euro) von Sayan Schuh- und Schlüsseldienst: 4514; Gutschein bei Lyksjo 25 Euro): 3872; 3478; 0809; 4012; Kuschel-Eisbär (13,90 Euro): 4505; 0898; Vase (29,90 Euro): 2664; Memory-Spiel (22,90 Euro) 2060; Lichthäuser (15,95 Euro): 0146; 1502; Gutschein bei Lenk Optik (50 Euro): 4995; 0371; 4060; 0302; Mode-Gutschein (100 Euro) bei Posmyk: 2745; 1872. Gutschein (100 Euro) Schreiber Brillenoptik: 2169; 1642; Premiumreinigung bei Naturwash (15 Euro): 1705; 3509; 2537; 4533; 0263; 0125; 4045; 0303; 0487; 4326; Gutschein bei der Metzgerei Back (50 Euro): 1281; 2564; 0567; Kurpfälzer Paket im Kundenforum Schwetzinger Zeitung (50 Euro): 0036; 0119; 2600; Tickets für zwei Personen fürs Neujahrskonzert der Mozartgesellschaft (Wert 110 Euro): 3666 (bitte schnell unter Telefon 06202/87485 melden). Gutscheine Bücher-Insel (20 Euro): 1659; 1382; 4930; 3615; 1403; Schuh-Gutschein bei Salamander-Klauser (Wert 50 Euro): 3098; 1280; Gutschein Buchhandlung Kieser (20 Euro): 4270; 2646; 0153; 2571; 1817; Gutschein Druckhaus Media-Express (20 Euro): 3676; 2653; 2873; 3508; 1891; Kurfürstenkarte (50 Euro) vom Büro Gailowitz: 4300; 3459; Gutschein (20 Euro) von Les fleurs: 3610; 1588; 1570; 0955; 0001. Gutschein (20 Euro) vom Walzwerk: 4342; 2613; 3369; 4860; 3594; Mode-Gutschein Trendi in der Mannheimer Straße (50 Euro): 3651; 0958; Gutschein bei Tisch-macher Weine (20 Euro): 0589; 1351; 3899; 2316; 0357; Gutscheine beim Kulinarum (20 Euro): 4079; 0003; 0560; 1547; 0594. Vorteilskarte bei der Bäckerei Grimminger (10 Euro): 2701; 1515; 1762; 3845; 2549; 3627; 2009; 2364; 0775; 1740 (bitte alle Grimminger-Vorteilskarten im Büro des Stadtmarketings abholen!); Bücher bei Hugendubel: 0235; 2444; 4378; 1105; Stadtführung für fünf Personen (30 Euro): 0838; 4449 (bei der Touristinfo Schwetzingen abholen). Kurfürstenkarte im Wert von 50 Euro von der Firma Roth: 0398 (Abholung bei SMS Schwetzingen). Kurfürstenkarten der Sparkasse in Schwetzingen (Wert 50 Euro): 4977; 1764; 0075. Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich!

Insgesamt war die Weihnachtszeit für die Schwetzinger Geschäfte sehr positiv. Elke Ackermann-Knieriem hat von den SMS-Mitgliedern durchweg gute Rückmeldungen bekommen. Vor allem an den Tagen, an denen der Weihnachtsmarkt geöffnet hatte, sei die Frequenz hoch gewesen. „Viele Kundinnen und Kunden erzählen uns, dass sie lieber in Schwetzingen bummeln gehen als in den Großstädten, weil sie sich hier besser beraten und sicherer fühlen“, sagt die SMS-Vorsitzende. Die Entwicklung habe sich seit Corona noch verstärkt. In der Geschäftswelt tue sich gerade einiges, sagt sie. Es gebe Besitzerwechsel und neue Stores, die die Innenstadt noch attraktiver machen, ist sie sich sicher.

Der kurfürstliche Weihnachtsmarkt sei bei den Besuchern sehr gut angekommen. Nur ganz selten habe mal jemand das Programm vermisst. Es sei gut, wenn sich die Organisatorinnen lieber darum kümmern, dass die Stände so attraktiv bleiben. „Vielleicht gelingt es uns ja in absehbarer Zeit, den Weihnachtsmarkt an allen Tagen zu öffnen. Wir Geschäftsleute würden das jedenfalls begrüßen.“