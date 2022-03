Schwetzingerin Raquel Rempp sammelt Geld für Afghanistan

„Obwohl sich in Europa verständlicherweise derzeit alles um den furchtbaren Krieg in der Ukraine dreht, darf das Elend in vielen anderen Ländern dieser Erde nicht in Vergessenheit geraten“, leitet Raquel Rempp ein Schreiben an die Redaktion ein. Seit Jahren engagiert sich die Schwetzingerin vielseitig, etwa in der Flüchtlingshilfe und für die Menschen in Afghanistan. Hier erfährt sich eine breite Unterstützung von Menschen aus der Region – auch von Lesern dieser Zeitung. „Es sind weitere Spenden am Hindukusch angekommen“, weiß Rempp und möchte die Situation in Afghanistan im Blickpunkt halten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Man hört und liest kaum mehr Informationen dazu, wie die weiteren Pläne der Bundesregierung zum Beispiel beim Thema Ortskräfte in Afghanistan sind“, moniert die Schwetzingerin. „Auf Fragen an das Auswärtige Amt, was denn mit den Menschen passiert, die bereits im August 2021 als besonders gefährdete Personen gemeldet und angeblich auf Listen zur Ausreise vermerkt wurden, erhält man trotz vielfacher Nachfragen keine Antworten“, so Rempp, die kritisch hinterfragt: „Wie wird sich die Bundesregierung in Sachen Afghanistan weiter verhalten? Oder will man sich gar nicht mehr intensiv mit dem Problem Afghanistan beschäftigen? Was ist mit der angekündigten Aufarbeitung der letzten Jahrzehnte? Was ist mit den Sätzen politischer Verantwortungsträger wie: ,Wir werden keinen zurücklassen. Wir werden unsere Versprechen einhalten‘? Wer wird für das katastrophale Scheitern der Evakuierungen im letzten Jahr zur Verantwortung gezogen? Jahrelange Zahlungen in Milliardenhöhe, die in erster Linie in die Taschen der korrupten Regierung und deren Mitglieder gewandert sind – wer wird zur Verantwortung gezogen, dass hier offenbar wenig bis keinerlei konkreten Überprüfungen stattfanden? Wie sollen wir Bürger der Politik unser Vertrauen schenken bei solch massiv immer wiederkehrendem Fehlverhalten?“ Raquel Rempp ist merklich entrüstet – kein Wunder: Sie steht mit Menschen in Afghanistan in engem Kontakt, hört jeden Tag von Betroffenen, wie die Taliban vor Ort die Bürger terrorisieren. Mittlerweile sind Mädchenschulen geschlossen worden, mutige Frauen wagten sich auf die Straße und schrien „Schule“. Was ihnen widerfahren wird, so sie geschnappt werden, lässt sich nur erahnen.

Taliban beherrschen alles

„Die derzeitige humanitäre Katastrophe in Afghanistan zwingt Familien dazu, ihre kleinen Kinder zu verkaufen, um den Rest der Familie einige Zeit weiter irgendwie ernähren zu können. Es gibt kaum medizinische Versorgungen mehr. Wenn sie nicht verhungern, sterben die Menschen an unbehandelten Krankheiten. Krebspatienten können in Afghanistan sowieso nicht behandelt werden. Bis sie nun ein Visum für eine Ausreise in ein anderes Land bekommen, ist es meistens schon zu spät. Frauen und Mädchen dürfen seit der Machtübernahme durch die Taliban nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen, sie werden weggesperrt, haben keinerlei Rechte mehr und dürfen ohne männliche Begleitung das Haus nicht verlassen. Afghanistan ist wieder eine reine Männergesellschaft, in der Frauen nichts mehr öffentlich zu suchen haben“, so Rempp und fährt fort: „Dass sich die Sicherheitslage im Land wohl offenkundig verbessern würde, lag auf der Hand. Waren es doch die Taliban und deren radikal extremistischen Anhänger, die mit ihren grausamen Attentaten jahrelang die Sicherheitslage gefährdeten. Nun wird jeder kleinste, aufkeimende Widerstand sofort brutal mit extremen Maßnahmen und Bestrafungen niedergeschmettert. Die Menschen sollen verängstigt werden, damit sie blind gehorchen. Wer nach den Gesetzen der Scharia lebt und sich komplett von westlichen Werten und Gedanken distanziert, hat nichts zu befürchten. Dies ist mitunter für viele weltoffene Menschen – gerade in den größeren Städten und vor allem für die Frauen, die sich über die über Jahre hinweg zart wachsende Demokratie im Land freuten – sehr schwierig. Rückschritt statt Fortschritt ist die Devise. Bitter für das Land und vor allem für die Menschen – allen voran die Mädchen, die Frauen und die Jugend. Wirklich ,Großes‘ können wir von hier aus der dortigen Situation geschuldet leider nicht bewegen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lebenswichtige Dinge gekauft

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Gespräch Shafiqullah Sayaad fürchtet um seine Familie in Afghanistan Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Gespräch Zia Akbari bangt um Frau und Sohn in Afghanistan Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Nächstenliebe Schwetzingerin Raquel Rempp unterstützt weiterhin Menschen in Afghanistan Mehr erfahren

Umso mehr freue ich sich aber, dass es trotz erschwerter Bedingungen wieder gelungen ist, mit den letzten Geldspenden viele lebenswichtige Dinge wie Öl, Mehl, Tee, Seifen, aber auch warme Kleidung für die Menschen vor Ort zu besorgen und an die Ärmsten der Armen verteilen zu lassen. „Den großen Dank der Menschen aus den ärmsten Gebirgsdörfern am Hindukusch möchte ich hiermit an alle Unterstützer und bisherigen Spender weitergeben“, so Rempp. In einigen Dörfern wurden die Schulen geschlossen, weil die Lehrer, die umgerechnet zwischen 50 und 90 Euro im Monat verdienen, kein Gehalt mehr bekommen. „Unser Plan ist, mit den nächsten Spenden bei zwei kleinen Dörfern anzufangen: Sechs Lehrer gibt es dort, die gerne wieder unterrichten würden“, wirbt die engagierte Schwetzingerin um Geldspenden – „ob klein, größer oder groß – die wir dann beim nächsten Transfer unter anderem für dieses Vorhaben verwenden wollen und hoffen, dass es uns gelingen wird, den Kindern wieder einen Schulunterricht zu ermöglichen“. kaba

Spendenkonto: Raquel Rempp, IBAN: DE61 6009 0800 0000 6974 27, Referenz „Hilfe Afghanistan“, Sparda BW Bank.