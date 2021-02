Schwetzingen/Rust. Nur noch wenige Stunden, bis die neue Miss Germany im Europa-Park in Rust gekrönt wird. Mit dabei ist die 26-jährige Schwetzingerin Weihua Wang. Sie kämpft für eine „Society 5.0“, in der jeder Mensch sein volles Potenzial entfalten kann. Diese Idee verbreitet sie über ihren Podcast, das Integrationsprojekt „myBuddy“ und ihr politisches Engagement an die Menschen - und damit will sie an diesem Samstag, 27. Februar, auch die Jury und Zuschauer überzeugen. Den Wettbewerb gibt es live hier zu sehen. Es kann auch abgestimmt werden - allerdings nur ein einer speziellen App.

