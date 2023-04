Sdchwetzingen und Lunéville: Gelebte Partnerschaft

Schwetzingen. Die deutsch-französische Zusammenarbeit lebt. Diese Partnerschaft ist und bleibt in der großen und kleinen Politik sehr wichtig. Hier wie dort stehen persönliche Begegnungen im Zentrum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Weg zu den deutsch-französischen Gesprächen in Nancy hat Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter aus Schwetzingen, Halt in der Schwetzinger Partnerstadt Lunéville gemacht, um sich mit Marie Viroux zu treffen und aktuelle Projekte zu besprechen, heißt es in einer Pressemitteilung. Viroux wirkt in Lunéville seit vielen Jahren als Motor der lebendigen Städtepartnerschaft. „Ich bin Marie Viroux mehr als dankbar für diese unermüdliche Arbeit für die Städtepartnerschaft“, so Baumann nach dem gemeinsamen Austausch.