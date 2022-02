Hallo Kinder! Ist euch mal aufgefallen, dass fast alle Kalendermonate 30 oder 31 Tage haben? Nur nicht der Februar, der hat nur 28 Tage. Heute ist der 28. Februar und morgen kommt nicht etwa der 29. Februar, sondern der 1. März. Das fand ich eigenartig und habe meine Freundin Ellie Ente gefragt, warum das so ist. Ellie wusste es auch nicht, konnte sich aber erinnern, dass es vor zwei Jahren einen 29. Februar gab. Oje, wie verwirrend. Ich habe darum Mama und Papa gefragt und die haben es mir erklärt. Im römischen Kalender war der Februar der letzte Monat des Jahres und der 1. März also der erste Tag. Bei den Römern hatte das Jahr nur 355 Tage und da sich diese 355 Tage nicht gleichmäßig auf zwölf Monate aufteilen ließen, blieben für den letzten Monat eben nur 28 Tage übrig. Das veränderte der römische Staatsmann Julius Cäsar – nun hatte ein Jahr 365 Tage – und startete mit dem 1. Januar. Die Tage mussten also neu auf die Monate aufgeteilt werden, wobei der Februar mit seinen 28 Tagen übernommen wurde. Ein Jahr ist um, wenn die Erde einmal die Sonne umkreist hat. Nimmt man es ganz genau, ist ein Jahr nach exakt 365,2424 Tagen erreicht. Also knapp sechs Stunden zu viel. Deshalb gibt es alle vier Jahre einen Tag mehr, denn dann haben sich ungefähr 24 Stunden angesammelt, die „aufgebraucht“ werden müssen. Und das passiert eben an einem zusätzlichen Februartag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1