Seelsorgeinheit: Bekannte Gesichter gehen, neue kommen

Schwetzingen/Region. Veränderungen stehen in der Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt an. In den vergangenen Wochen gab und auch in der kommenden Zeit gibt es Wechsel beim Personal der Kirchengemeinde, teilt Pfarrer und Dekan Uwe Lüttinger mit.

Ulrike Damm hat sich nach 14 Jahren Tätigkeit als Mesnerin der Kirche St. Nikolaus Plankstadt beruflich verändert. „Wir haben sie im Gottesdienst am 30. April bereits verabschiedet und ihr gedankt. Noch mal wünschen wir ihr persönlich Gottes Segen für den weiteren Lebensweg“, so Pfarrer Uwe Lüttinger. Zum Juni wird die Aufgabe als Mesner in der Kirche St. Nikolaus Timo Bifulco übernehmen. Im Laufe des Jahres wird er noch in weiteren Bereichen eingesetzt. Im Gemeindezentrum St. Nikolaus und im Kindergarten St. Martin in Plankstadt kommt er in die Verantwortung als Hausmeister und bereits seit Beginn seiner Tätigkeit steigt er als Hausmeister in St. Pankratius, Schwetzingen, ein. Lüttinger: „Wir sind dankbar, dass wir ihn für diese Aufgabe gewinnen konnten und wünschen ihm einen gesegneten Beginn.“

Im Pfarrbüro verabschiedet die Seelsorgeeinheit zum 1. Juli die Pfarrsekretärinnen Gabriele Hopp nach über 20 Jahren in den Ruhestand.

Auch Marie-Luise Thielemann geht nach drei Jahren. „Wir danken Frau Hopp für ihr langes und treues Wirken im Pfarrbüro, ebenso Frau Thielemann für ihr engagiertes Wirken. Wir werden die beiden im Kreis der Mitarbeitenden verabschieden“, so Pfarrer Lüttinger. Und weiter: „Zum 1. Juli heißen wir dann Marion Nowaczyk und Madeleine Großhans im Pfarrbüro willkommen und wünschen ihnen ein gesegnetes Einarbeiten.“

In den Kindergärten der Kirchengemeinde gibt es ebenfalls Veränderungen: Die langjährige Leierin des Kindergartens St. Maria in Schwetzingen, Petra Kümmelberg, geht in den Ruhestand. Marie-Therese Oechsler übernimmt diese Aufgabe. „Wir werden Frau Kümmelberg im Kindergarten mit Team und Eltern verabschieden und ihr für das großartige und lange Wirken danken. Frau Oechsler wünschen wir ebenso einen gesegneten Beginn“, schreibt Uwe Lüttinger.

Schüning für Mähringer

Eva Mähringer beendet nach 27 Jahren im Kindergarten St. Kilian in Oftersheim, davon 14 Jahre als Leitung, ihren Dienst. Auch ihr dankt der Pfarrer „von Herzen für ihr so treues und wunderbares Engagement“. Sie wird ebenfalls die projektbezogene Anstellung in der Erstkommunionkatechese abgeben, kündigte Lüttinger an und verband die Nachricht mit Dankesworten.

Clarissa Schüning wird dann zum 1. September als neue Leiterin des Kindergartens beginnen. Und: „Ab dem 1. September dürfen wir ebenso einen pastoralen Mitarbeiter herzlichst begrüßen: Pastoralreferent Raphael Brantzen beginnt seine Tätigkeit als Dekanatsreferent im Dekanat Wiesloch und wird im Rahmen dieser Tätigkeit auch mit 20 Prozent in der Seelsorgeeinheit Schwetzingen tätig sein“, kündigte Uwe Lüttinger weitere Veränderungen an.

Dem Geistlichen war es zum Abschluss der Pressemitteilung wichtig, „nochmals allen Mitarbeitenden, die ihre Stelle wechseln oder in Ruhestand gehen von Herzen Dank und Gottes Segen für ihr Wirken“ zu sagen und „den neuen Mitarbeitenden einen gesegneten Beginn“ zu wünschen.