Segen auch ohne Kontakt

„Trotz aller Widrigkeiten darf die Aktion Dreikönigssingen nicht ausfallen“, schreibt die Seelsorgeeinheit Schwetzingen, Plankstadt und Oftersheim in einer Pressemitteilung. „Gerade in diesen Zeiten ist solch ein Zeichen der Solidarität wichtig.“

Auch wenn die Sternsinger nicht persönlich zu den Haushalten der Seelsorgeeinheit kommen können, werde der Segen trotzdem ausgegeben. In den Kirchen wird es im neuen Jahr Stände geben, an denen die gesegneten Aufkleber zum Mitnehmen ausliegen. Dort werden auch die Sternsinger anwesend sein und Spenden der Gläubigen entgegennehmen: In St. Pankratius in Schwetzingen sind die Singer am Donnerstag, 6. Januar, zwischen 15 und 17 Uhr, in St. Nikolaus in Plankstadt am Sonntag, 2. Januar, von 15 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 6. Januar, von 11.30 bis 13.30 Uhr, sowie in St. Kilian in Oftersheim von Dienstag, 4. Januar, bis Donnerstag, 6. Januar, jeweils in der Zeit zwischen 15 und 17.30 Uhr anzutreffen, sowie am Donnerstag, 6. Januar, zusätzlich in Oftersheim von 10 bis 12.30 Uhr.

„20*C+M+B+22“ auf Bestellung

Alternativ gibt es die Möglichkeit, den Segen zu bestellen. Dann wird der Segen in Form von gesegneten Aufklebern mit dem Zeichen „20*C+M+B+22“ nach Hause per Post zugestellt. Eine Anmeldung hierfür ist online über die Website www.kath-se-schwetzingen.de oder telefonisch beim Pfarramt Schwetzingen unter Telefon 06202/92 62 80 möglich. zg