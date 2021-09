Segen für Erstklässler

Ein „Segen to go“ für Schulanfänger? Warum nicht. Normalerweise wird zur Einschulung ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Da dies aufgrund der Pandemie nicht möglich ist, wurde einer Alternative geschaffen, teilt die Kirchengemeinde mit.

Jeweils eine halbe Stunde vor den Einschulungsfeiern am Samstag, 18. September – also ab 9.30 ab 11 Uhr – steht ein Segens-Mobil vor der Turnhalle der Südstadtschule in Schwetzingen. Bei dem Fahrrad mit Anhänger am roten Schirm dürfen sich alle Erstklässler alleine oder mit Eltern einen persönlichen Segen zusprechen lassen und ein kleines Geschenk in Empfang nehmen. Alle Kinder sind eingeladen – unabhängig von einer Religionszugehörigkeit. Am Segens-Mobil werden Corinna Zander und Margit Rothe anzutreffen sein. Corinna Zander ist neue Lehrerin an der Südstadtschule und gibt katholischen Religionsunterricht. Margit Rothe ist Diakonin der evangelischen Kirchengemeinde Schwetzingen und gibt ebenfalls Religionsunterricht. zg