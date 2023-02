Segen für Verliebte

In in der St.-Pankratius-Kirche in Schwetzingen findet an diesem Dienstag, 14. Februar, um 18.30 Uhr ein besonderer Gottesdienst für Verliebte statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eingeladen sind nicht nur alle frisch Verliebten, sondern auch alle, die auf eine langjährige Partnerschaft zurückblicken. Am Valentinstag stehen die Liebe und die Beziehung zueinander im Mittelpunkt. Schmetterlinge im Bauch können genauso mitgebracht werden wie Sorgen oder Nöte. Während des Gottesdienstes gibt es die Möglichkeit, sich der gemeinsamen Liebe und Partnerschaft erneut bewusst zu werden und sich durch den Segen Gottes stärken zu lassen.

Gestaltet wird diese Segensfeier von Pfarrer Uwe Lüttinger und Diakon Michael Barth-Rabbel. Die musikalische Begleitung übernimmt der Jugendchor aus Oftersheim. zg