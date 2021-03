Insgesamt 81 Kinder der katholischen Seelsorgeeinheit mit den Pfarreien Schwetzingen, Plankstadt und Oftersheim empfangen in diesem Jahr zum ersten Mal die heilige Kommunion. Das Vorbereitungsteam hat im Vorfeld ein Konzept der Erstkommunion unter Pandemiebedingen erarbeitet, sodass der Segen nach dem momentanen Stand auch tatsächlich gegeben werden kann, schreibt Pfarrer Uwe Lüttinger.

„Das muss natürlich alles unter Einhaltung der gängigen Hygiene- und Abstandsregeln ablaufen. Aufgrund der momentan gültigen Auflagen gibt es eine Begrenzung der Gottesdienstbesucher und somit auch der teilnehmenden Personen an der Erstkommunion. Um dennoch den Eltern und Geschwistern die Teilnahme am Gottesdienst zu ermöglichen, bietet die Kirchengemeinde insgesamt Erstkommunionfeiern in acht Gruppen an. Den Termin und die Pfarrkirche konnten die Familien bereits bei der Anmeldung wählen. Somit können immerhin fünf Angehörige jedes Kindes zum Gottesdienst eingeladen werden“, so Lüttinger weiter.

Entdeckertüten gepackt

Jesus lädt uns auch in dieser besonderen Zeit ein – so heißt es hier. © Lüttinger

Auch die Vorbereitungszeit gestaltete sich anders. Beispielsweise beinhaltete die Erstkommunionvorbereitung mehrere Aktionen mit Entdeckertüten, in denen für die Kinder Überraschungen gerichtet wurden. Anhand dieser Materialien sowie kindgerecht zusammengestellten Texten wurde für eine gelungene Vorbereitung gesorgt, wie einige Eltern zurückgemeldet haben. Sie berichteten sogar über einen gelungenen Austausch über die Themen im Familienkreis. Trotz der Umstände durch die Pandemie konnte so ermöglicht werden, dass die Kinder ihre Pfarrkirche und Teile des Seelsorgeteams kennenlernen, da drei Entdeckergottesdienste angeboten werden. Dabei erfolgte ein Kontaktknüpfen mit anderen Erstkommunionkindern, was Lüttinger für die Vorbereitung auf ein Fest der christlichen Gemeinschaft als wertvoll erachtet.

Vom Palmsonntag bis Ostermontag sind die Kinder und ihre Familien eingeladen, in St. Maria in Schwetzingen vorbeizuschauen. Dort wird es einen Osterweg geben. An Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern wird die Kirche entsprechend der Texte aus der Bibel gestaltet. Zudem liegen Materialien für Kinder und Erwachsene aus, die zum intensiven Erleben der Kar- und Ostertage animieren.

Daneben finden am Karfreitag jeweils um 11 Uhr in St. Pankratius Schwetzingen, St. Kilian Oftersheim und St. Nikolaus Plankstadt Kinderkreuzwege statt. Hierbei wird die Passionsgeschichte Jesu anschaulich dargestellt, so der Pfarrer. zg