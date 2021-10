Nach den Erfahrungen im vergangenen Jahr möchte die katholische Seelsorgeeinheit den Gräberbesuch in diesem Jahr an Allerheiligen (Montag, 1. November) anders als gewohnt gestalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einer kurzen Andacht unter freiem Himmel an den Friedhofskapellen, die von Chören oder Musikgruppen mitgestaltet werden, sind die Besucher eingeladen an den Gräbern ihrer Angehörigen zu warten und ein Mitglied des Seelsorgeteams kommt zu den einzelnen Gräbern und spricht ein Gebets- und Segenswort für sie ganz persönlich am Grab. „Bitte haben Sie dazu ein bisschen Geduld und nutzen die Stille des Friedhofs und so wird es sogar wieder ein bisschen persönlicher“, teilt Pfarre Uwe Lüttinger mit.

In Schwetzingen beginnt ab 14 Uhr die Andacht an der Kapelle, anschließend findet bis etwa 16 Uhr die Segnung an den Gräbern statt. Am Allerseelentag (2. November) wird um 18.30 Uhr in der Kirche St. Maria die Messe besonders für die Verstorbenen des vergangenen Jahres und für alle Verstorbenen der Pfarreien gefeiert. zg