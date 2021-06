Sehnsucht nach der Welt

„Was die Welt im Innersten zusammenhält“ – für die Beantwortung dieser berühmten faustischen Frage gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Ein Vortrag im philosophischen Café der Volkshochschule am Donnerstag, 17. Juni, von 18 bis 21 Uhr befasst sich damit.

Galt es für die Scholastiker zu klären, ob Ideen oder der realen Welt die Vorrangstellung zukomme, so versuchten Rationalisten die Welt mit ihrem metaphysischen System zu erklären. Beide Ansätze stellten die Vertreter des Empirismus nicht zufrieden. Für John Locke und David Hume kommt die Welt im Streit um abstrakte Begriffe beziehungsweise in spekulativen Entwürfen zu kurz.

„Wissen von der Welt kann man nur von ihr selbst erwerben. Alles, was zählt, ist Erfahrung. Erfahrung, die wir in der Welt und mit ihr machen. Was ist aber Erfahrung? Das Wissen, das wir von der Welt haben, beinhaltet mehr als sinnliche Eindrücke. Es ist ein bestimmtes Wissen, das uns ermöglicht, unser Handeln auszurichten und uns in der Welt zurechtzufinden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dazu gehören auch Begriffe, die eben die sinnlichen Eindrücke ordnen. Das Projekt des Empirismus könne daher auch als eine Überprüfung der Begriffe anhand der Erfahrung beschrieben werden und endet im 20. Jahrhundert mit Quines bahnbrechendem Aufsatz „Zwei Dogmen des Empirismus“ in den Holismus. Für die postanalytische Philosophie gleiche das Wissen von der Welt einem Kraftfeld, in dem Erfahrung nur die Randbedingungen bildet. Auch vor dem Hintergrund der Verschwörungsmythen und Rassismus wollen sich die Teilnehmer des Vortrags anhand der Geschichte des Empirismus die Frage stellen, wie viel Welt unser Wissen beinhaltet und was unsere Erfahrung über die Welt aussagt. vhs

