„Seifenblasenwerkstatt“ begeistert die Kinder in der Stadtbibliothek Schwetzingen

Schwetzingen. Unzählige glückliche Kinderaugen blickten auf Reinhold Leppert in seinem Clownskostüm. Der Macher der „Seifenblasenwerkstatt“ gastierte in der Schwetzinger Stadtbibliothek. Kinder verschiedenster Altersgruppen waren allein oder mit ihren Eltern zur Seifenblasenshow mit anschließendem Workshop gekommen und so aufgeregt, dass die Frage „Wann geht’s denn los?“ nicht lange auf sich warten ließ, als sie gespannt auf dem Boden der Bibliothek saßen.

Schon als Leppert dann auf seinem klitzekleinen Fahrrad zu Zirkusmusik in den Raum fuhr, hatten die Kinder was zu lachen. Mit seiner winzigen Gitarre, seinem lustigen Hut und zahlreichen anderen Hilfsmitteln legte Leppert einen 30-minütigen Auftritt hin, der dem eines Clowns sehr nahekommt. Die Geräuschkulisse, für die ein Tontechniker sorgte, unterstützte die Tricks perfekt. Aus dem Lachen kamen die Kinder und die Erwachsenen nicht mehr heraus.

Schon da zeigte sich, wie viel Wert Leppert auf die Interaktion mit den Kindern legt. Einige durften auf die Bühne, um selbst den einen oder anderen Trick auszuprobieren oder dem Clown zu attestieren.

Da spiegelt sich das Glück

Nach dem gelungenen Einstieg berichtete Leppert von seiner Faszination für Seifenblasen: „In jeder Seifenblase wohnt ein Regenbogen und in jeder Seifenblase spiegelt sich das Glück“, sagt er. Diese Faszination teilten die Kinder bei der Seifenblasenshow definitiv. Wer zuvor nicht mehr mit dem Lachen aufhören konnte, kam jetzt nicht mehr aus dem Staunen heraus.

Von kleinen Seifenblasen, geworfen mit der Hand, bis hin zu riesigen Blasen gefüllt mit Rauch war wirklich alles Erdenkliche dabei. Das Geheimnis für solche Seifenblasen sei die richtige Mischung der Flüssigkeit, aber man könne Mama und Papa auch schon mit üblichem Spülwasser ärgern. „Das Geheimnis meiner Lauge verrate ich nicht, aber die Mischungen, die man im Internet kaufen kann, schaffen schon einiges“, richtet sich Leppert an die Eltern.

Nach einer kurzen Pause waren die Kinder selbst an der Reihe. An vier Stationen machten sie Seifenblasen mit ihren Händen, mit einem Ring und im Freien riesige mit einem Seil. Bei der vierten Station durfte jeder einmal in einer riesigen Seifenblase stehen. Die Kinder waren erstaunt, wie gut sie selbst tolle Seifenblasen machen können.

Die Idee zur Veranstaltung hatte Veronika Lippolt aus der Zweigstelle im Hebel-Gymnasium aus dem Internet. Mit 60 verkauften Karten im Vorfeld sei das ein voller Erfolg gewesen. „Es ist toll, dass die Kinder selbst etwas machen und integriert werden“, findet Lippolt. Bibliotheksleiterin Katja Breitenbücher blickt 32 Jahre zurück und erinnert sich daran, dass es so etwas schon mal gab: „Bei der Eröffnungsveranstaltung 1990 war Rinaldo mit seinen Seifenblasen hier.“ Die Kinder hoffen, dass es diesmal nicht so lange dauert, bis das tolle Spektakel wiederholt wird.