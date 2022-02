Seit 75 Jahren mit liberalen Ideen

Schwetzingen/Oftersheim. Der FDP Ortsverband Schwetzingen legte am Montag auf seiner monatlichen Versammlung den Zeitpunkt für das Nachholen der 75-Jahr-Feier fest. Aus bekannten Gründen hatte sich in 2021 keine Feierlichkeit mehr ermöglichen lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Passenderweise besteht nun auch der FDP-Ortsverband Oftersheim in 2022 seit 75 Jahren. Daher haben die beiden Ortsvereine beschlossen, gemeinsam für insgesamt 150 Jahre liberale Ideen und Politik zu feiern.

Alle an liberaler Politik interessierte Bürger sind schon jetzt eingeladen, sich den Termin im Kalender vorzumerken: Gefeiert wird am Samstag, 25. Juni. Weitere Informationen folgen in dieser Zeitung. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2