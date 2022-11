Selbst gemacht für Pro Down

Selbst gebacken, selbst gestrickt, selbst gemacht – unter diesem Motto steht der adventliche Verkaufsstand des gemeinnützigen Vereins Pro Down am Samstag, 3. Dezember, zwischen 8 und 14 Uhr auf dem Wochenmarkt in Schwetzingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer noch eine Kleinigkeit zum Verschenken oder etwas Leckeres für den Adventskaffee sucht, der ist hier richtig und unterstützt damit noch zusätzlich einen guten Zweck. Weihnachtsplätzchen, die selbst gestrickten Socken, Stirnbänder und Mützen, Liköre, gebastelte Karten für alle Gelegenheiten und genähte Stoffbeutel können hier erworben werden.

Mit dem Erlös soll die Wohngruppe für acht junge Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen unterstützt werden, die in Kürze in der Schützenstraße in Schwetzingen einziehen wird. Pro Down lädt die Bürger herzlich ein vorbeizukommen und freut sich auf regen Zuspruch. zg