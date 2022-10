Senioren auf musikalischer Pfalzreise

Den goldenen Oktober genießen – und zwar am besten wie in der Pfalz. So wurde beim monatlichen Treff der Senioren der Sängerbundgarten mit etwas Fantasie in die Pfalz verlegt. Das Helferteam hatte Zwiebelkuchen und neuen Wein besorgt, um die Senioren zu verwöhnen.

„Bei diesem kulinarischen Angebot und diesem Sonnenschein kommt man sich vor wie in der Pfalz. Da braucht man nicht viel Fantasie“, so war die einhellige Meinung der Teilnehmer. Dazu trugen nicht nur die Pfälzer Lieder bei, die von Oskar Hardung vorgetragen wurden. Alle sangen mit Begeisterung „Auf ihr Brieder in die Palz“ oder „Ich bin en Pälzer Buh“ mit.

Helmut Koranda trug mit zwei Weinliedern zum Gelingen des Nachmittages bei. Auf den Heimweg hatte sich manch ein Teilnehmer noch ein Stück Zwiebelkuchen mitgenommen. Ein großes Dankeschön gebührte zuvor noch allen, die zum Gelingen diesen Nachmittags beigetragen haben. Die Sommersaison auf dem Vereinsgelände endet jetzt witterungsbedingt.

Der nächste Freundeskreis findet dann am 4. November wieder im Saal statt. Um 14.30 Uhr ist das Restaurant „Gelber Hirsch“ im Eiskellerweg 1 (Vereinsgaststätte der Badenia) der auserkorene Treffpunkt. Freunde und Interessierte sind wie immer herzlich willkommen. zg