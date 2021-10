Senioren besuchen „Armut“-Ausstellung

Der nächste Seniorennachmittag der evangelischen Kirchengemeinde findet am Montag, 25. Oktober ab 15 Uhr in der Stadtkirche statt. Das Thema heißt „Armut ist anders“. Es greift die gleichnamige Ausstellung auf, die vom 23. Oktober bis 5. November in der Kirche zu sehen ist. Diakonin Margit Rothe wird bereits ab 14.30 Uhr anwesend sein. Gegen 15.30 Uhr geht es im Lutherhaus mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken weiter. Dabei gelten die 3G-Regeln. Der Nachmittag soll gegen 17 Uhr enden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Anschluss werden „Appel+Ei“-Mitarbeiter zu Gast sein und über ihre Arbeit im Tafelladen berichten. Auf diese Weise kann Einblick genommen werden in dieses besondere Geschäft, das nicht nur Einkaufsmöglichkeiten bietet für Menschen mit geringem Einkommen, sondern gleichzeitig ein Ort der Begegnung und des Austauschs ist. zg