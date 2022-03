Senioren treffen sich zu Kaffeerunde

Schwetzingen. Die Schwetzinger Senioren treffen sich am kommenden Montag, 21. März, um 15 Uhr im Luthersaal, Mannheimer Straße 34. Diakonin Margit Rothe und das Vorbereitungsteam laden die Senioren zu einer geselligen Kaffeerunde mit einem interessanten Thema ein, wie es in der Ankündigung heißt. An diesem Nachmittag dreht sich alles rund um die Glocken der evangelischen Stadtkirche. Diese werden quasi selbst zu Wort kommen und erzählen, warum es sie gibt, wie sie hergestellt wurden und wann und weshalb sie läuten. Durch Bilder, Szenen und Lieder gibt es auch für alteingesessene Schwetzinger so manches Neue zu erfahren über die mächtigen Glocken, die im Turm hängen. Alte Besucher und neue Gäste sind gleichermaßen willkommen. Es gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht (außer beim Kaffeetrinken).

