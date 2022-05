Seniorennachmittag im Lutherhaus mit Gesche Kruse

Schwetzingen. Der Seniorennachmittag der evangelischen Kirchengemeinde findet einmal monatlich an einem Montag im Lutherhaus statt. Für die Interessierten gibt es ein Programm, bei dem Gäste immer mal wieder ein Thema oder Musik beisteuern Kaffee und Kuchen werden bei diesen Treffen natürlich serviert.

Beim nächsten Seniorennachmittag am Montag, 23. Mai, um 15 Uhr im Luthersaal ist Pfarrerin i.R. Gesche Kruse zu Gast mit Informationen zum Leben und zu den Liedern von Paul Gerhard. Bei den Nachmittagen gilt Maskenpflicht – außer beim Essen und Trinken. Die nächsten Treffen sind am 27. Juni und am 18. Juli geplant.