Sensationelles Ergebnis für Fünftklässler bei Mathematikwettbewerb

Schwetzingen. Ein sensationelles Ergebnis schafften vier Fünftklässler beim Bolyai-Mathematikwettbewerb: Oskar Wagner, Jonas Heilmann, Santino Parisi und Mahmoud Sinan siegten in der Gruppe Südwest mit Schülern aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland und ließen damit 89 Teams hinter sich.

Janos Bolyai war ein ungarischer Mathematiker. „Bolyai-Team“ ist inzwischen eine internationaler Wettbewerb, der vor 18 Jahren an einem Budapester Gymnasium ins Leben gerufen wurde. Vor acht Jahren startete er in Deutschland. 16 Bundesländer mit 20 000 Schülern nehmen in sechs Gruppen teil. Ein Team besteht aus vier Schülern der gleichen Klassenstufe. In 60 Minuten muss es 14 Aufgaben lösen. Es können ein bis fünf Lösungen richtig sein.

Ebenfalls stark waren die Sechstklässler Alexander Mattern, Philipp Storz, Anna Steinmetz und Laila Krause. Sie kamen von 72 Teams auf einen fünften Platz. Rang fünf schafften auch die Elftklässler Eliseo Carrasco Krämer, Jan Stillbauer und Levente Mihalyi, die ihr Team mit dem Zehntklässler Moritz Brand verstärkt hatten. Zum erfreulichen Ergebnis fürs Hebel-Gymnasium trug auch der siebte Platz von Eike Janson, Karsten Krein, Mati Carrasco Krämer und Angelina Georg (Klasse neun) bei.

Außer den Bolyai-Teams konnte der stellvertretende Schulleiter Gundolf March auch die Preisträger des Landeswettbewerbs Mathematik ehren. Dabei sind vier knifflige Aufgaben in Heimarbeit zu lösen. Moritz Brand und Mati Carrasco Krämer erreichten als Einzelteilnehmer einen ersten Preis und wurden mit einem Buchgeschenk belohnt. Eike Janson und Karsten Krein traten im Duo-Team an und schafften ebenfalls einen ersten Preis. Der anspruchsvollen Klausur der Mathematik-Olympiade stellten sich ebenfalls einige Schüler aus der Mathe-AG. Hier war Mati Carrasco Krämer beste Teilnehmerin mit einem dritten Preis. bs/Bild: Schilling