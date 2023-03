Shakatak feiern Bühnenjubiläum in der Wollfabrik Schwetzingen

Wer kennt ihn nicht, den Top-Hit „Down on the street“ der britischen Popp-Jazz-Funk-Band Shakatak, oder „Day by Day“, seinerzeit eingespielt mit dem großen Al Jarreau. Mit ihrem einmaligen und eingängigen Sound bewegen sie sich – 1980 gegründet – inzwischen seit über 40 Jahren geschickt zwischen Genres. Doch wer meinte, nach so langer Zeit habe die Formation den „Groove“ verloren wurde in der

...