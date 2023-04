Show-Workshop für Blechbläser in der Schwetzinger Musikschule

Schwetzingen. In der Musikschule Bezirk Schwetzingen, Mannheimer Straße 29, gibt es am Samstag, 22. April, einen Show-Workshop für Blechbläser. Das Ganze initiieren Alois Willing und seine „Three and a half Trombones“. Willing ist Lehrkraft an der Schule und diese Formation ist mittlerweile über die Stadtgrenzen hinaus für ihr unterhaltsames und humoreskes Spiel bekannt.

Der Workshop, für den man sich im Vorfeld anmelden musste, gipfelt in einer öffentlichen Abschlusspräsentation um 17 Uhr im Franz-Danzi-Saal des Kulturzentrums. Hier kann jeder vorbeikommen und reinlauschen.