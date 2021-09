Sich wie Abgeordnete im Landtag fühlen

Stuttgart/Schwetzingen. Der Plenarsaal des Landtags von Baden-Württemberg war fest in der Hand einer rund 20-köpfigen Besuchergruppe aus dem Wahlkreis Schwetzingen, die auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm eine politische Informationsfahrt in die Landeshauptstadt machen konnte.

„Mir liegt es am Herzen, allen politisch Interessierten die Landespolitik näherzubringen“, sagte Sturm, der auch durch Veröffentlichungen in dieser Zeitung für seine erste Besucher-Landtagsfahrt geworben hatte. Schnell waren die Plätze ausgebucht, aufgrund von Corona war die Teilnehmerzahl begrenzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Klinikfusion begrüßt

Durch den Besucherdienst des Landtages wurden die Teilnehmenden in Empfang genommen, es folgte eine Einführung in die Grundlagender Parlamentsarbeit, ferner wurde eine Plenarsitzung simuliert, was allen sichtlich Spaß machte. Sturm berichtete von seiner parlamentarischen Arbeit und seiner Tätigkeit in seinen Ausschüssen Bildung, Wissenschaft und Soziales und ging hierbei unter anderem auch auf die Themenbereiche Corona, Corona-Verordnungen und Schule in Corona-Zeiten sowie auf die geplante Fusion der Universitätskliniken Mannheim und Heidelberg ein, welche er begrüße. Ferner machte er deutlich, dass er als kulturpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion auf den Dialog mit Kulturinstitutionen lege, heißt es weiter.

Die Fragen der Besucher drehten sich unter anderem um den Ablaufvon Plenarsitzungen und eines -tages, um den Föderalismus im Bildungswesen sowie die Kooperation und Abstimmung von Kommunen und Land bei Verkehrsmaßnahmen. Einen Schwerpunktnahm die Thematik „Politik in Krisenzeiten und Entscheidungswege“ ein.

Einen gemütlichen Abschluss fand die Landtagsfahrt bei einemgemeinsamen Essen im Restaurant „Plenum“ – und natürlich wurden Maultaschen serviert. zg