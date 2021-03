Wie komme ich mit dem Rad sicher durch den Verkehr – gerade auch mit dem E-Bike? Wie man möglichst sicher ans Ziel kommt, auf was man beim Radfahren achten muss und warum man einen Helm tragen sollte, erklärt Michael Christoph in einem Onlineseminar am Dienstag, 30. März, von 17 bis 18 Uhr.

Christoph ist nicht nur Fachberater für Fahrradsicherheit und Fahrradhelme bei der Jugendverkehrsschule Mannheim des Referats Prävention, sondern fährt auch selbst viel mit dem Rad zur Arbeit. Dazu nutzt er sein Rennrad oder sein Pedelec. In der Onlineveranstaltung berichtet er von seinen Erlebnissen und klärt auf, warum vorausschauendes, umsichtiges und rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr so wichtig ist – zu sehen über den Youtube-Kanal der Mannheimer Abendakademie: https://www.youtube.com/watch?v=Sqwe8ONAcis