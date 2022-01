Sicherheit im Tunnel der B535 wird überprüft

Schwetzingen/Region. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat Termine für Sperrungen in den Tunneln bekannt gegeben, die in seiner Verantwortung liegen. Dazu gehört unter anderem auch der Tunnel entlang der Bundesstraße 535 bei Schwetzingen. Grund für die regelmäßigen Sperrungen sind Wartungs- und Reinigungsarbeiten in den Tunneln aus Sicherheitsgründen.

Der Schwetzinger Tunnel wird davon im März und September mehrfach betroffen sein. Am Montag, 21. März, ist er in Fahrtrichtung Heidelberg von 8.30 bis 15.30 gesperrt. Am Dienstag, 22. März, sowie Donnerstag, 24. März, wird es zu den selben Uhrzeiten eine Vollsperrung geben. Am Freitag, 25. März, ist der Tunnel in Fahrtrichtung Mannheim von 8.30 bis 13 Uhr nicht befahrbar.

Ein halbes Jahr später ist das Prinzip ähnlich. Am Montag, 19. September, ist der Tunnel zuerst in Richtung Heidelberg von 8.30 bis 15.30 Uhr gesperrt, am Dienstag, 20. September und Donnerstag, 22. September, gibt es dann zur selben Uhrzeit wieder Vollsperrungen. Die Fahrspur Richtung Mannheim ist dann am Freitag, 23. September, zwischen 8.30 und 13 Uhr betroffen.

„Während dieser Termine werden alle notwendigen Maßnahmen gebündelt abgearbeitet, um den Verkehrsbereich im Tunnel in den Hauptverkehrszeiten vollumfänglich und störungsfrei betreiben zu können“, heißt es seitens des Landratsamtes. Dabei fallen die Überprüfung der Brandmelde- und Lüftungstechnik, der Notruf- und Notbeleuchtungssysteme, der Energieversorgung, der Verkehrstechnik, der Löschwasseranlagen, der Funkanlagen und der Zentralen Leittechnik an.

Außerdem werden notwendige Instandsetzungsmaßnahmen und Reparaturen durchgeführt und die technischen Ausrüstungsgegenstände, der Tunnel und seine Entwässerungssysteme gereinigt.

Termine sind online einzusehen

Eine Übersicht der geplanten Sperrungen für 2022 ist auf der Homepage des Rhein-Neckar-Kreises unter www.rhein-neckar-kreis.de/strassentunnel abrufbar. „Darüber hinaus kann es natürlich zu weiteren unvorhersehbaren Sperrungen kommen – etwa bei Fahrzeugpannen oder Unfällen“, heißt es in der Pressemitteilung des Amtes weiter. Neben all den baulichen und technischen Sicherheitsvorkehrungen hänge die Tunnelsicherheit auch maßgeblich vom Verhalten der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ab.